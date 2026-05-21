Cruz Azul vs Pumas: rutas, horarios y vialidades afectadas para llegar a la final de ida de Liga MX

Vialidades afectadas Pumas vs Cruz Azul El primer encuentro de la gran final se llevará a cabo la noche de este jueves 21 de mayo, por lo que las autoridades de vialidad recomiendan tomar precauciones si transitas las zonas aledañas al estadio.

¡Es hoy, es hoy! La gran final de la Liga MX arranca esta noche con su partido de vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes, evento que reunirá a dos de las más grandes e históricas aficiones del futbol mexicano, ya que el título se disputará entre los Pumas de la UNAM y la icónica ‘Máquina Celeste’, el Cruz Azul.

No obstante, un evento de tal magnitud tendrá sus consecuencias en las vialidades de la Ciudad de México, principalmente aquellas en zonas aledañas al estadio, por lo que las autoridades capitalinas han recomendado a la población a tomar precauciones previas al partido y actualizarse respecto a las rutas alternas que podrían tomar para no sufrir retrasos significativos en sus trayectos.

Pumas vs Cruz Azul: ¿a qué hora y dónde será?

El primer enfrentamiento de la gran final se llevará a cabo este jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes, ubicado en la alcacldía de Benito Juárez, Ciudad de México, con tiempo de inicio programado para las 20:00 horas, lo que atraerá cientos de aficionados y aficionadas desde una o dos horas previas al comienzo del partido.

Mientras que Pumas peleará para tomar la delantera en su búsqueda de un título tras quince años sin una victoria, la Máquina Celeste pretende frenar el impulso de los universitarios y posicionarse al frente para romper la sequía de tres décadas sin ser campeón.

SSC de la Ciudad de México implementa operativo “Estadio Seguro”

A través de redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX emitió un boletín informativo que advierte a la población sobre las posibles afectaciones a la vialidad que la capital sufrirá esta noche debido al encuentro de la Liga MX.

De acuerdo con el comunicado, la SSC desplegará alrededor de 3 mil policías, con el objetivo de resguardar la integridad física y patrimonial de los y las asistentes al evento deportivo.

#BoletínSSC | #DISPOSITIVO | #EstadioSeguro | Con motivo del partido de ida de la final de la Liga MX entre los equipos @CruzAzul y @PumasMX que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes, ubicado en la alcaldía @BJAlcaldia, la #SSC desplegará cerca de 3 mil policías,… pic.twitter.com/2MzbIMUysE — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 21, 2026

A su vez, comunicó a la población capitalina que también implementará el operativo “Estadio Seguro”, el cual consistirá en distribuir mil efectivos de las Subsecretarías de Operación Policial, Control de Tránsito y de Inteligencia e Investigación Policial, quienes resguardarán el recinto hasta el final del partido Pumas vs Cruz Azul de este jueves.

Una de las tareas que los oficiales llevarán a cabo durante la celebración del juego, será realizar recorridos de seguridad constantes en las inmediaciones del estadio con el fin de prevenir la reventa de entradas.

Finalmente, 1,800 elementos de la Policía Auxiliar (PA) con 16 unidades se desplegarán estratégicamente en los accesos principales al estadio, en la zona de gradas, los pasillos y a nivel de cancha; su objetivo será evitar que se introduzcan objetos aptos para agredir o prohibidos, a la vez que verificarán que las acciones se realicen sin contratiempos para una sana convivencia deportiva.

Vialidades afectadas por el partido de ida Pumas vs Cruz Azul: ¿cuáles son las rutas alternas?

Como parte del operativo “Estadio Seguro” que la SSC de la Ciudad de México implementará en Ciudad de los Deportes este jueves, los oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito implementarán cortes a la circulación en las avenidas principales, calles aledañas y paraderos que conectan con el recinto deportivo.

El objetivo de ello será facilitar la movilidad vehicular y peatonal de las personas que asisten al importante juego de la Liga MX.

Debido a esto, a los y las automovilistas de la capital se les recomienda utilizar como alternativas viales, para evitar retrasos en sus trayectos, las siguientes avenidas:

Patriotismo.

San Antonio.

Extremadura.

De los Insurgentes.

Es posible que la afectación vial comience a partir de las 18:30 horas, para quienes asistan al recinto de forma anticipada, y finalice hasta las 23:00 horas de este jueves.