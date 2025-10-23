¡Messi hasta 2028! El delantero argentino renueva 3 años con Inter de Miami El capitán del Club firma una extensión de contrato hasta el final de la temporada 2028 de la MLS

El Inter Miami CF anunció hoy que ha extendido el contrato con el Argentino ocho veces ganador del Balón de Oro y campeón del Mundo, Leo Messi hasta la temporada 2028 de la Major League Soccer (MLS).

“Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, el Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy muy contento de seguir aquí“, mencinó el futbolista.

El jugador Argentino llegó al Club en el verano del 2023 convirtiendose en pieza clave como guia al Inter a sus dos trofeos históricos: la Leagues Cup de 2023 y el Supporters’ Shield de la MLS de 2024, obteniendo los premios al Mejor Jugador y Máximo Goleador de la Leagues Cup de 2023 (10 goles en siete partidos) y recibiendo el Premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso de la MLS de 2024 (36 goles, 20 goles y 16 asistencias en 20 partidos de temporada regular).

El capitán del Club continuó con una temporada regular estelar de la MLS de 2025, ganando el Premio Bota de Oro de la MLS 2025, otorgada por Audi con 29 goles, convirtiéndose en el primer jugador del Inter Miami en ganar el prestigioso premio.

La lista es amplia, pues en el ámbito internacional, Messi guió al Inter Miami a una historia de clasificación a octavos de final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 y en las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, acumulando 71 goles y 44 assitencias la mayor cantidad en la gistprial del club.

El Club se pronunció emocionados de la renovación y ansiosos por regresar a jugar a su nueva casa el “Miami Feedom Park”, deseando verlo terminado para que la afición lo disfrute.

Asi mismo como se lo debian a los aficionados y como la visión de del propietario y gerente del Inter Miami CF lo establece, el sueño por construir un Club icónico que represente la pasión, el trabajo duro y la dedicación, cada vez se hace más sólido. “La firma de Leo hasta 2028 es un homenaje a nuestra increíble ciudad. Tenemos muchas ganas de escribir nuevos capítulos en nuestro estadio, el Miami Freedom Park. Juntos seguiremos construyendo y soñando”, destacó.

Esta renovación marca un nuevo capitulo histórico para Messi y el Inter Miami en 2026, permitiendolé a los fans del futbolista disfrutar de sus jugadas durante 3 años más.