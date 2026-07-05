¿Qué pasó con el horario del partido México vs. Inglaterra? Esto dijo la FIFA de último momento

Horario México vs Inglaterra Foto: La Crónica

A pocas horas de que la Selección Mexicana enfrente a Inglaterra en uno de los partidos más esperados de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, miles de aficionados vivieron una jornada de incertidumbre provocada por una versión que rápidamente se volvió tendencia: el partido cambiaría de horario.

La información comenzó a circular desde la tarde del viernes y cobró fuerza durante las primeras horas del sábado. Diversos periodistas deportivos y medios nacionales e internacionales informaron que la FIFA analizaba adelantar el silbatazo inicial debido al pronóstico de lluvias intensas y tormentas eléctricas para la Ciudad de México.

La posibilidad no era descabellada. Días antes, el partido entre México y Ecuador sufrió un retraso precisamente por las condiciones meteorológicas, luego de que se activara el protocolo de seguridad por actividad eléctrica en las inmediaciones del estadio. Esa experiencia llevó al comité organizador a revisar nuevamente los horarios de los encuentros programados en la capital del país.

¿A qué hora juega México vs Inglaterra en el Mundial 2026?

Sin embargo, tras varias horas de especulación y análisis, la FIFA confirmó que el encuentro entre México e Inglaterra no sufrirá modificaciones y se jugará a las 18:00 horas (tiempo del centro de México), tal como estaba previsto desde el calendario oficial. Estos son los datos del encuentro:

Partido: México vs Inglaterra

México vs Inglaterra Instancia: Octavos de Final

Octavos de Final Fecha: Domingo 5 de julio de 2026

Domingo 5 de julio de 2026 Hora: 6:00 pm (tiempo del centro de México)

6:00 pm (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Ciudad de México

¿Dónde ver EN VIVO México vs Inglaterra?

Los aficionados podrán seguir el partido completamente en vivo tanto por televisión abierta como por sistemas de paga y streaming.

Las opciones de transmisión confirmadas son:

Canal 5

Azteca 7

Canal Nueve

TUDN (televisión de paga)

(televisión de paga) ViX Premium Pase Mundial 2026 (streaming)

De esta manera, prácticamente cualquier aficionado tendrá una alternativa para disfrutar uno de los partidos más esperados del torneo.

¿Por qué surgió la versión de un cambio de horario?

El origen de la información se encuentra en una evaluación interna realizada por la FIFA y el Comité Organizador del Mundial.

De acuerdo con diversos reportes, las autoridades del torneo estudiaron la posibilidad de adelantar el partido al mediodía para reducir el riesgo de que una tormenta eléctrica obligara a suspender temporalmente el encuentro, tal como establecen los protocolos internacionales de seguridad.

Los modelos meteorológicos pronosticaban precipitaciones intensas durante la tarde y noche del domingo, precisamente en el horario originalmente asignado al partido.

Ante ese escenario, se contempló como alternativa iniciar el encuentro a las 12:00 horas, una medida que permitiría concluir el juego antes del periodo de mayor probabilidad de tormentas.