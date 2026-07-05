Carlos Ortiz termina en empate al cuarto sitio en el BMW International Open

BMW international Open. El mexicano Carlos Ortiz estuvo cerca de conquistar su primera victoria del 2026. (Foto especial)

Carlos Ortiz no tuvo el cierre deseado en el BMW International Open y terminó su participación en un empate al cuarto sitio al jugar por primera vez en un torneo del DP World Tour que esta semana tuvo parada en Múnich, Alemania.

El tapatío que inició la última ronda del domingo con un golpe de distancia sobre un par de líderes, Michael Hollick y Bernd Weisberger, firmó tarjeta de 72 golpes (par de campo) que lo dejó fuera de la contienda por el título, quedando a seis golpes de diferencia del campeón sudafricano Hollick, quien cerró con recorrido de 67 golpes y un total de 270 (-18).

Durante dos días de competencia, Ortiz jugador LIV Golf, estuvo luchando por los primeros sitios de la clasificación con recorridos de 67, 67 y 70, pero su final de 72 golpes lo sacó de ser contendiente al trofeo de campeón. Su score final fue de 276 (-12) que le redituó en un premio de 121 mil 062 euros.

El mexicano que compartió el cuarto sitio con el francés Oihan Guillamondeguy, también se dio el lujo de terminar como el mejor jugador latino y el mejor representante de los jugadores LIV Golf. El chileno Joaquín Niemann fue el segundo mejor latino al cerrar con ronda de 70 y un acumulado de 278 (-10)

Abraham Ancer no pudo recomponer el camino después de su 77 del sábado y con ronda de 71 del domingo culminó en el puesto 56 con suma de 286 (-2), peor le fue al colombiano Sebastián Vázquez, quien con un 77 final terminó en el penúltimo sitio del tablero y suma de 291 (+3).

Un eagle da la victoria a Hollick

El sudafricano Michael Hollick logró un eagle en el último hoyo para conseguir su primer título del DP World Tour y arrebatarle la victoria a su compatriota sudafricano Hennie Du Plessis.

El novato de 39 años compartía el liderato con el polaco Bernd Weisberger, al inicio de la ronda final del domingo, llegó a estar a tres golpes de su compatriota Plessis a falta de dos hoyos en el Golfclub München Eichenried.

Sin embargo, Du Plessis, que estuvo a punto de conseguir su primera victoria en este nivel en tres torneos consecutivos en África a principios de temporada, hizo bogey en el hoyo 17 y solo pudo hacer par en el último, dejando la puerta abierta para Hollick, quien le superó por un golpe.

Con el tercer sitio se quedó Bernd Weisberger a cuatro golpes del campeón Hollick.