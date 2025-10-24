Liga MX: Partidos, fechas y horarios de la jornada 15 | Apertura 2025

Estamos en la parte final de la temporada regular en el futbol mexicano de Liga MX con los lugares de liguilla y Play-In a punto de definirse. El partido estelar de este fin de semana será protagonizado por Cruz Azul y Monterrey, dos equipos que han estado peleando toda la campaña por la parte alta de la clasificación y quieren confirmarse como candidatos al título. Además, tendremos el ‘Clásico Tapatío’ entre Chivas y Atlas en un duelo que representa más que tres puntos.

Partidos, fechas y horarios de la Jornada 15 | Liga MX, Apertura 2025

FC Juárez vs Puebla | viernes 24 de octubre (19:00 horas)

En el inicio del viernes futbolero, los Bravos estarán en casa para buscar mantener su buen ritmo como locales y de hacerse de tres puntos que los sigan acercando de nueva cuenta a la liguilla. Puebla sigue sin encontrar la salida del fondo de la tabla general y se encuentra matemáticamente eliminado para nueva desilusión de su afición. Ahora, sólo aspiran a evitar el último puesto.

Mazatlán vs América | viernes 24 de octubre (21:00 horas)

Última llamada para los “Cañoneros” Mazatlán necesita un cierre de temporada prácticamente perfecto si espera llegar a su primer Play-In, algo que no ha conseguido desde que llegaron a la primera división en 2020. América está de regreso en la búsqueda del liderato general. Con una victoria estarían desplazando momentáneamente a Toluca y podrían asegurar el ansiado primer puesto en su carrera por llegar a su quinta final consecutiva.

Tigres vs Tijuana | sábado 25 de octubre (17:00 horas)

Otro partido con sabor a liguilla. Tigres ha sido uno de los mejores locales del torneo y ya tiene casi su lugar asegurado en la carrera por el título. Por su parte, Xolos ha sido competitivo la mayo parte del torneo y esta es la oportunidad de demostrar que tienen lo necesario para ser un peligro en las eliminatorias.

León vs Pumas | sábado 25 de octubre (19:00 horas)

Duelo felino entre dos equipos decepción. ‘La Fiera’ ha estado lejos de lo que nos ha acostumbrado en años recientes y necesita ganar para poder aspirara puestos de Play-In, cuando hace unos meses parecía candidato al título. Universidad Nacional ha sufrido cuatro derrotas y dos empates en sus últimos seis partidos. La afición comienza a cansarse de Efraín Juárez y sus promesas incumplidas, por lo que su continuidad como entrenador podría correr riesgo.

Chivas vs Atlas | sábado 25 de octubre (19:07 horas)

El Clásico Tapatío llega este fin de semana. Uno de los duelos más esperados del torneo se disputa con mucho en juego para ambos. Guadalajara ha tenido una campaña llena de altibajos, pero se mantiene en la carrera por llegar a la liguilla. Por su parte, Atlas sabe que este es el partido más importante que tiene en el calendario y no puede permitirse una derrota.

Cruz Azul vs Monterrey | sábado 25 de octubre (21:05 horas)

Dos de los mejores equipos de este torneo se enfrentan en un partido crucial para el acomodo de liguilla. Cruz Azul es uno de los pocos equipos que se mantiene invicto como local. Los cementeros no han perdido desde que se instalaron en el Olímpico Universitario y quieren mantenerse así. Por su parte, Rayados quiere dejar en claro que es uno de los favoritos al título y mantener la esperanza de llegar al primer lugar de la tabla general.

Santos Laguna vs Querétaro | domingo 26 de octubre (17:00 horas)

Los ‘Guerreros’ dejaron la parte el último lugar de la clasificación después de dos torneos consecutivos de estar en el fondo, pero llegan a este partido fuera de la zona de Play-In. De igual forma, los Gallos Blancos han estado en la irregularidad durante todo el semestre y necesitan obtener su segundo triunfo como visitantes este Apertura 2025.

Atlético de San Luis vs Necaxa | domingo 26 de octubre (19:00 horas)

El equipo potosino es uno de los que está todavía peleando por un lugar en la liguilla y en el Play-In por lo que tienen poco margen de error. Los Rayos rescataron un empate a media semana, pero necesitan sumar de a tres para poder subir puestos y alearse del último lugar de la tabla general.

Toluca vs Pachuca | domingo 26 de octubre (19:00 horas)

Los campeones del futbol mexicano serán los encargados de cerrar las acciones de este fin de semana. Los Diablos se mantienen en el primer lugar de la clasificación, pero América y Monterrey todavía les siguen de cerca. Los Tuzos han tenido más éxito como visitantes que como locales y necesitan volver a sumar tres puntos para poder subir algunos puestos en la tabla.