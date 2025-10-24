México vs Camerún Femenil Sub 17: ¿Cuándo, dónde y en qué horario ver?

México vs Camerún Femenil Sub-17 México peleará por llevarse un pase a octavos de final en el Mundial Sub-17 Femenil. (FMF)

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 llega revitalizada a este encuentro después de su reciente victoria sobre Países Bajos (1-0) en la segunda jornada del Campeonato, mostrando al mundo su capacidad de resiliencia tras la derrota de su debut contra Corea del Norte (0-2) y dispuesta a llevarse el pase a Octavos de Final.

El desempeño de Camerún, por otra parte, deja mucho que desear tras perder sus dos encuentros previos; 3-4 en su debut contra Países Bajos y 1-2 contra Corea del Norte, lo que deja a la selección de las africanas con cero puntos en el Grupo B.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el enfrentamiento México vs Camerún en el Mundial Sub-17?

Fecha: Viernes 24 de octubre de 2025.

Viernes 24 de octubre de 2025. Hora: 13:00 horas (tiempo de la CDMX)

13:00 horas (tiempo de la CDMX) Lugar: Marruecos.

El partido se transmitirá en vivo por TUDN, ViX y de manera gratuita por la página oficial de FIFA+.

¿Qué necesita México para avanzar de fase de grupos?

Corea del Norte lidera la tabla con seis unidades, mientras que las mexicanas escalaron al segundo puesto en el Grupo B, tras acumular sus primeros tres puntos y vencer a Países Bajos.

El sistema de clasificación permite avanzar a los dos primeros de cada grupo y a los cuatro mejores terceros, por lo que el objetivo del enfrentamiento de este viernes 24 de octubre, es claro: una victoria contra la escuadra camerunesa.

El Tricolor Femenil asegurará su pase a octavos de final si vence a Camerún en su encuentro; incluso, un empate podría ser suficiente, pero este escenario sólo es factible si Países Bajos pierde o empata ante Corea del Norte.

Posibles alineaciones México vs Camerún

México: Valentina Murrieta; Alexa Paredes, Berenice Ibarra, Mia Villalpando, Leila Ávila; Stella Barajas, Dafne Sánchez, Citlalli Reyes, Anaiya Miyazato; Ava Stack y Joselyn Solis.

Camerún: Jessica Mabou; Crystal Aghogue, Josepha Ayissa, Mendy Ngo, Clarire Mafor; Michelle Mbouke, Yolande Zoua, Berla Dulle, Ange Tazanou; Lys Tiwa y Divine Ntsongo.