Pato O’Ward termina en el sitio 13 la FP1 que domina Charles Leclerc

La Práctica 1 del Gran Premio De México fue dominada por el Ferrari de Charles Leclerc, mientras el piloto mexicano Patricio O’ Ward que manejó el auto de Lando Norris, terminó en el sitio 13 ante un animoso público en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Leclerc se quedó con el primer sitio con un tiempo de 1m18.380s superando a Kimi Antonelli (Mercedes), quien registró 1m18.487s. y a Nico Hulkenberg (Sauber) que quedó a casi tres décimas de diferencia respecto al monegasco.

Oscar Piastri (McLaren) terminó cuarto con una mejor marca de 1m18.784s por delante de Gabriel Bortoleto, lo que se convirtió en una jornada histórica para los Sauber que colocaron sus dos coches en el top cinco.

El mejor de los novatos fue Arvind Lindblad en el sexto puesto y su registro de 1m18.997s. El mexicano Pato O’Ward fue el segundo mejor novato, a 1.3 segundos de diferencia respecto a Leclerc.

O’Ward quien no se subía al McLaren desde Abu Dhabi el año pasado, se situó en la posición 13 con una mejor vuelta de 1m19.680s.

El piloto regio se colocó por detrás de Isack Hadjar y Fernando Alonso.

En unos minutos más se correrá la FP2.

Colorida vestimenta de O’Ward

‘Pato’ O’Ward lució un traje negro con diversos diseños que desplegaron las tradiciones de México. En la chaqueta dejó ver al frente un bordado floreado, en las mangas se apreciaron calaveras y rostros de muñequitas de trapo. Más uno que otro diseño de corazón y rombos, de los que se aprecian en los juegos de cartas.

En su espalda de su chaqueta se observó el escudo de la bandera de México. El águila parada en un nopal devorando a una serpiente. Un escudo rodeado por una herradura verde, blanco y rojo, para la buena suerte. En tanto que en la parte de abajo lucía un par de bandera a cuadros.