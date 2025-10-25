Chivas vs Atlas: pronóstico, análisis y posibles alineaciones del partido

Chivas vs Atlas: horarios y dónde ver el Clásico Tapatío

Las Chivas del Guadalajara se prepara para recibir a los Zorros del Atlas en el estadio Akron, como parte de la jornada 15 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, donde los del rebaño buscarán imponerse y obtener los tres puntos para aspirar al pase directo a la Liguilla.

La victoria en este Clásico Tapatío podría catapultar a ambos equipos y aliviarlos de la presión sobre la ronda de Play-In.

¿A qué hora y dónde juegan las Chivas vs Atlas hoy?

La justa deportiva tendrá lugar este sábado 25 de octubre de 2025 en el Estadio Akron en Guadalajara. El horario de la cita es a partir de las 19:00 horas (tiempo CDMX).

Si radicas en México, podrás seguir la transmisión en vivo a través de la plataforma de Amazon Prime Video. Desde Estados Unidos, podrás verlo por Telemundo, Peacock o FOX Deportes.

¿Cómo llegan los equipos a este partido?

Chivas

El equipo rojiblanco llega con urgencias por recuperar terreno. El punto actual del Apertura 2025 le exige sumar puntos esta jornada para aspirar a la Liguilla de forma directa y no competir en la etapa de Play-In. La victoria en este Clásico no solo les brinda el honor de sobre los rojinegros en el Estado, además podría catapultarlos dentro del top 6 de la tabla.

Atlas

Los Zorros llegan con un panorama distinto: su campaña ha sido irregular, pero una victoria les permitiría recuperarse y mantenerse tener oportunidad de llegar a Play-In.

Posibles alineaciones del Clásico Tapatio

Chivas

“Tala” Rangel, Daniel Aguirre, Luis Romo, Diego Campillo, José Castillo, ‘Oso’ González, Omar Govea, Efraín Álvarez, Miguel Gómez, Santi Sandoval, Teun Wilke.

Atlas

Camilo Vargas, Gaddi Aguirre, Paulo Ramírez, Adrián Mora, Gustavo Ferrareis, Mateo García, Matheus Dória, Sergio Hernández, Diego González, Víctor Ríos, Uros Djurdjevic.

El Clásico Tapatío de la jornada 15 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, está por comenzar y ahora tienes toda la información necesaria para disfrutarlo al máximo.