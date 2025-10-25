Club de Golf México gana el campeonato en la edición LXX del Nacional Interclubes

Edición LXX del Nacional Interclubes. Los jugadores del Club de Golf México celebran su victoria cosechada en Monterrey, Nuevo León. (FMG)

El Club de Golf México resultó campeón por equipos en la edición LXX del Nacional Interclubes y se llevó la Copa Challenge con 270 puntos. En segundo sitio finalizó el Club de Golf Valle Alto de Monterrey con 220 y en tercero, Club Campestre de la Ciudad de México con 218.

En la categoría Campeonato, el Club de Golf Valle Alto y el Club Campestre Monterrey empataron en el primer lugar con 673 golpes, 2sobre par, obligándolos a jugar un hoyo de desempate, donde finalmente Valle Alto se coronó. El podio lo completó Club de Golf La Herradura con 679 golpes.

¿Quién fue el campeón individual?

Gabriel Derbez, representante de Valle Alto, dominó la competencia y cerró con el trofeo gracias a una tarjeta de 209 golpes, 7 bajo par. Le siguieron Carlos Alberto Treviño del Campestre de Monterrey con par de campo y Rodrigo Vázquez del Club de Golf México con 6 sobre par.

Jugador del equipo Valle Alto. Gabriel Derbez, un conocedor del Terralta Country Club se llevó la victoria individual. (FMG)

“Yo en Terralta he jugado muchas veces, por lo mismo yo sé que es un campo muy retador, entonces estoy muy feliz de haber tirado el score que pude, también de formar parte del equipo de Valle Alto, y emocionado de ganar también por equipos. Al final del día es un torneo en equipos entonces poder jugar todos bajo presión es muy padre”, dijo Gabriel Derbez.

En la categoría AA, el Club de Golf México selló el triunfo con 471 golpes, mientras que el Club de Golf Chapultepec se colocó en segundo con 472 y en tercero, el local Terralta Country Club logró subir dos posiciones sumando 475 golpes.

El Campestre de Saltillo se coronó en la categoría A gracias a un score global de 458 golpes, gracias a sus representantes: Gabriel Vega, Homero Berlanga y Óscar López. En la individual, Homero Berlanga, del Club vencedor, se llevó la medalla del primer lugar con rondas de 76, 74 y 81.

En la categoría B el Club Campestre de León se convirtió en el campeón con un acumulado de 504 golpes, 72 sobre par, con Eugenio Mariscal, Alfonso Villanueva y Alfonso de la Peña como representantes. Mientras tanto, en la individual, José Antonio Robles del Club de Golf México se llevó la victoria con 26 sobre par.