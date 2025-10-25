Isaac Del Toro, campeón en ruta y suma su victoria 18 del 2025

Isaac del Toro, doble campeón nacional. El orgullo de Ensenada volvió a hacer vibrar a su gente al ganar este sábado la prueba de ruta, después de la contrarreloj el jueves. (TeamEmiratesUAE)

Isaac del Toro lo volvió a dar una alegría más a su gente, luego de que este sábado ganó la prueba de ruta que constó de 160 kilómetros en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta que se celebra en su natal Ensenada, Baja California Norte.

El joven de 21 años del UAE- Team Emirates, que el jueves triunfó en la prueba contrarreloj y este sábado en la de ruta, sumó 18 victorias en la temporada 2025.

En su año de gran despegue internacional que lo termina como el tercero en la lista del ranking mundial de la Unión de Ciclismo Internacional (UCI), regresó a su natal Ensenada para ser profeta en su tierra.

Campeonato Nacional de Ciclismo. Isaac del Toro en la carrera de ruta en Ensenada. (Foto especial)

En la prueba de este sábado que se desarrolló en el Valle de Guadalupe, Del Toro se llevó el primer lugar después de una dura batalla con Eder Frayre, a quien dejó en la última subida de la carrera desde la zona del Alto del Tigre y se fue en solitario faltando seis kilómetros a la meta.

La prueba de ruta se disputó sobre un circuito 160 kilómetros, que incluyó tramos de ascenso y descenso en zonas emblemáticas como Casa Frida, San Antonio de las Minas, El Sauzal y el entronque El Tigre. Las condiciones meteorológicas fueron favorables, con temperatura moderada y viento ligero, lo que permitió un desarrollo rápido en los últimos sectores.