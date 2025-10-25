Muere Manuel Lapuente a los 81 años, histórico entrenador del fútbol mexicano

Muere Manuel Lapuente, ex director técnico mexicano

Este sábado 25 de octubre, se dio a conocer la noticia de la muerte del venerado técnico Manuel Lapuente Díaz, de 81 años, quien estuvo al frente de equipos de la Liga MX como el América, Puebla, Necaxa y la Selección Mexicana.

Entre su legado, ha destacado como un hombre de boina en la banca, con carácter y títulos acumulados, que le dio a diversos clubes nacionales decenas de momentos de gloria.

¿Quién era Manuel Lapuente?

Originario de Puebla y nacido el 15 de mayo de 1944, Lapuente fue jugador de equipos como Monterrey, Necaxa, Puebla y Atlas.

No ganó títulos importantes como jugador de liga, pero sí dejó huella, incluyendo medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1967.

Fue como director técnico donde explotó su talento, consolidando con base en el esfuerzo equipos sólidos, competitivos y con identidad.

Su estilo se caracterizaba por la exigencia, la disciplina, mentalidad ganadora y un profundo conocimiento táctico, mponiendo su estilo en cada escuadra.

¿Qué títulos ganó Manuel Lapuente?

Entre sus palmarés en la Liga MX se encuentran:

Cinco títulos de liga : dos con Puebla (1982-83 y 1989-90), dos con Necaxa (1994-95 y 1995-96) y uno con América (Verano 2002).

Con la Selección Mexicana ganó la Copa Oro 1998 y la histórica Copa Confederaciones 1999, venciendo a Brasil 4-3 en el Estadio Azteca.

¿De qué murio Manuel Lapuente?