Yareli Acevedo conquista el oro en Santiago con un cierre de película

ACEVEDO. Una victoria histórica para el ciclismo mexicano. (Osvaldo Villarroel/EFE)

Con una actuación memorable, Yareli Acevedo se proclamó campeona mundial en la carrera por puntos del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista UCI 2025, celebrado en Santiago de Chile. La ciclista capitalina de 24 años sorprendió a las favoritas con una estrategia inteligente y un cierre demoledor que la catapultó al primer lugar del podio.

Acevedo sumó un total de 63 puntos, superando a la británica Anna Morris (58 puntos), quien se quedó con la plata, y a la neozelandesa Bryony Botha, que lideró gran parte de la prueba pero terminó con el bronce al acumular 56 unidades. La australiana Alexandra Manly, otra de las favoritas, se quedó fuera del podio con 54 puntos.

UNA REMONTADA QUE QUEDARÁ EN LA MEMORIA

Durante la competencia, Acevedo mantuvo un ritmo constante, eligiendo con inteligencia los sprints en los que debía sumar puntos. En la recta final, cuando la tensión era máxima, lanzó un ataque fulminante que dejó atrás a sus rivales directas y le permitió asegurar la victoria en los últimos giros.

“Sabía que tenía que ser paciente y atacar en el momento justo. Cuando vi la oportunidad, no lo dudé. Esta medalla es para México y para todos los que han creído en mí”, declaró emocionada la ciclista tras cruzar la meta.

RECOMPENSA TRAS LA FRUSTRACIÓN DEL ÓMNIUM

Este triunfo representa una reivindicación personal para la mexicana, quien apenas un día antes había finalizado en la quinta posición del ómnium, quedándose a las puertas del podio. “Sentí que el podio era posible, y hoy lo confirmé. No bajé los brazos y aquí está el resultado”, expresó Acevedo, quien ha sido una de las figuras más destacadas del ciclismo latinoamericano en los últimos años.

Con este resultado, Yareli Acevedo se convierte en la primera mexicana en ganar una medalla de oro en un Mundial de Ciclismo de Pista, consolidando su lugar como referente del deporte nacional y abriendo camino para las nuevas generaciones.

RIVALES DE PESO Y UN PODIO PELEADO

La competencia fue intensa desde el inicio. Bryony Botha, de Nueva Zelanda, dominó buena parte de la carrera, mientras que la australiana Manly se mantuvo como escolta. Sin embargo, ninguna pudo responder al ataque final de Acevedo. La británica Anna Morris, quien ya había ganado el oro en la persecución individual, logró remontar en los últimos sprints para quedarse con la plata.

La irlandesa Lara Gillespie, bronce en esta misma prueba en el Mundial 2024, no logró repetir podio y finalizó en la duodécima posición con 25 puntos, a pesar de haber ganado el oro en la carrera de eliminación días antes.

PRESENCIA IBEROAMERICANA Y BALANCE FINAL

La española Isabella Escalera terminó en la decimocuarta posición con 3 puntos, mientras que la local Marlen Rojas, representante de Chile, concluyó en el vigésimo lugar, sin poder sumar unidades.

Con esta victoria, México cierra su participación en Santiago con una medalla de oro histórica, que reafirma el crecimiento del ciclismo femenil en el país y proyecta a Yareli Acevedo como una de las grandes cartas rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2028.