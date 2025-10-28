Blue Demon Jr. está en terapia intensiva: reporte oficial de la familia sobre su estado de salud

Blue Demon Jr El luchador mexicano fue hospitalizado de emergencia tras un accidente (Felipe Castellanos)

Blue Demon Jr., una de las máximas leyendas vivas de la lucha libre mexicana, se encuentra hospitalizado en terapia intensiva luego de sufrir un grave accidente automovilístico en la Ciudad de México.

El incidente ocurrió durante la madrugada del lunes 28 de octubre, cuando el heredero del histórico Blue Demon, de 59 años de edad, conducía su vehículo por calles de la capital. De acuerdo con la información compartida por su familia, el luchador fue trasladado rápidamente a un hospital.

¿Cómo está Blue Demon Jr.? Reporte de su estado de salud

El heredero del mítico Blue Demon fue trasladado de emergencia a un hospital, donde permanece bajo observación médica. Su familia confirmó que el luchador se encuentra estable y fuera de peligro, aunque continúa recibiendo atención especializada.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la familia de Blue Demon Jr. confirmó el accidente y pidió respeto ante la situación. En el mensaje se precisó que el gladiador se encuentra estable y fuera de peligro, aunque continúa en terapia intensiva recibiendo atención médica especializada.

“Se informa al público y a los medios de comunicación que durante la madrugada de este lunes, Blue Demon Jr. sufrió un percance automovilístico. Afortunadamente, se encuentra estable y fuera de peligro, aunque en terapia intensiva, recibiendo la atención médica y el seguimiento necesarios”, expresó la familia en su comunicado.

Los allegados al luchador aseguraron que su evolución ha sido favorable y agradecieron las muestras de apoyo de los aficionados, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de aliento.

La trayectoria de Blue Demon Jr.

De 59 años, es considerado uno de los grandes referentes del deporte espectáculo en México. Hijo adoptivo del legendario Blue Demon —figura de la época dorada de la lucha libre—, logró consolidar una carrera propia en empresas como el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y AAA, además de destacar en circuitos independientes dentro y fuera del país.

La noticia del accidente provocó una oleada de mensajes en redes sociales, donde colegas, fanáticos y figuras del deporte expresaron su solidaridad y deseos de pronta recuperación.

Por ahora, su familia señaló que continuará informando sobre su evolución médica conforme avance su recuperación.