¡Tres cuentas distintas! El día que la FMF detectó algo “raro” en la AFA y rechazó el México vs. Argentina

Messi y Raúl Jiménez Argentina y México estuvieron muy cerca de enfrentarse previo al Mundial 2026 (Fotos EFE)

La Selección Mexicana estuvo cerca de enfrentar a Argentina como parte de su preparación para la Copa del Mundo de 2026. Antes de confirmar los partidos amistosos frente a Portugal y Bélgica, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) sostuvo conversaciones con la Asociación del Futbol Argentino (AFA) para organizar un duelo entre ambas selecciones.

La negociación, sin embargo, nunca llegó a concretarse. De acuerdo con Carlos Ponce, del diario Récord el acuerdo se detuvo después de que surgieran diferencias relacionadas con el mecanismo de pago solicitado para disputar el encuentro.

¿Por qué se canceló el México vs Argentina rumbo al Mundial 2026?

Según explicó el periodista, la Federación Mexicana ya había alcanzado un entendimiento inicial con la AFA para programar un partido amistoso ante la vigente campeona del mundo.

La federación argentina solicitó 6 millones de dólares para disputar el encuentro, una cifra que, de acuerdo con su versión, convierte a Argentina en la selección que más cobra por un compromiso de este tipo, incluso por encima de Portugal.

Ponce señaló que el monto no fue el aspecto que impidió cerrar el acuerdo. Explicó que la AFA pidió que el pago se realizara mediante depósitos distribuidos en distintas cuentas, una condición que la Federación Mexicana no aceptó.

La postura de la FMF fue realizar un solo pago directamente a la federación argentina para que esta administrara posteriormente los recursos. Al no existir coincidencia sobre ese procedimiento, las negociaciones no prosperaron y el amistoso quedó descartado.

La investigación contra la federación de futbol de Argentina

Este episodio coincide con un momento en el que autoridades de Estados Unidos mantienen abiertas investigaciones sobre operaciones financieras relacionadas con la Asociación del Futbol Argentino.

Las indagatorias tienen como uno de sus principales ejes las operaciones de TourProdEnter LLC, empresa establecida en Florida que fue contratada para administrar el cobro de contratos internacionales de patrocinio de la selección argentina, incluidos acuerdos comerciales con Adidas y Warner.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, las autoridades estadounidenses analizan movimientos financieros por alrededor de 260 millones de dólares realizados a través de distintas instituciones bancarias. También revisan la distribución de parte de esos recursos entre empresas y beneficiarios cuya justificación económica continúa bajo investigación.

Hasta el momento, las diligencias siguen en curso y no existe una resolución judicial que establezca responsabilidades penales contra la AFA o alguno de sus directivos. La asociación argentina ha sostenido que prevalece el principio de presunción de inocencia mientras avanzan las investigaciones.