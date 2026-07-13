La verdad detrás de ‘Donatello’, el apodo que Mbappé no pudo evitar

Previo al encuentro ante España en las semifinales del Mundial 2026, uno de los jugadores que más ha capturado la atención de miles de aficionados es Kylian Mbappé.
Mbappé, quien en esta Copa del Mundo 2026 lidera la tabla de goleadores junto a Lionel Messi, ha recibido diferentes sobrenombres a lo largo de su carrera futbolística; sin embargo, hay uno que lo acompaña desde hace años e incluso sus compañeros de equipo lo utilizan.
Ese apodo es el de “Donatello”, una de las cuatro Tortugas Ninja. Lejos de molestarlo, el propio Mbappé se ha reído de esta comparación, por lo que aquí te compartimos el origen de este sobrenombre del jugador francés.
¿Por qué le dicen ‘Donatello’ a Kylian Mbappé?
El apodo de “Donatello” tiene su origen en los primeros años del francés en el PSG, precisamente en 2017, cuando fue fichado por el equipo.
Kylian Mbappé, quien venía de una exitosa temporada en el Mónaco, comenzó a ser comparado rápidamente por sus compañeros con la tortuga ninja de antifaz morado debido a que, según ellos, ambos compartían ciertas similitudes físicas.
La broma, que hasta entonces se mantenía entre bastidores, escaló durante el Mundial 2018 en Rusia, cuando su compañero Thiago Silva le regaló una máscara de tortuga ninja envuelta en una caja Dior, lo que provocó la risa del propio Mbappé.
Tras la publicación de este momento, el video se viralizó rápidamente y, desde entonces, en redes sociales a Kylian Mbappé también se le conoce como “Donatello”, donde constantemente se le asocia con la Tortuga Ninja o con el emoji de este animal.
Sin embargo, recientemente Kylian Mbappé ha recibido un nuevo apodo, siendo llamado “Mbappé dictador”, y aunque el jugador no se ha pronunciado sobre este sobrenombre, en redes sociales hasta han hecho memes de él con esta caricaturización.
kylian mbappé recebendo a mascara do michelangelo donatello tartaruga ninja presente dado pelo seus companheiros de equipe pic.twitter.com/KLJom2m8fg— acervo kylian mbappé (@acervokmbappe) June 25, 2026