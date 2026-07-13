Semifinales del Mundial 2026 Fechas y horarios para ver a Francia, España, Argentina e Inglaterra (Cuartoscuro)

Tras la victoria de Argentina sobre Suiza de 3-1 en tiempo extra, durante los cuartos de final, quedaron definidos los cuatro equipos que disputarán en los próximos días su pase a la final de la Copa del Mundo 2026.

Los equipos que pasaron a la siguiente ronda, contaron con un par de días de descanso para después continuar con la jornada mundialista en semifinales.

Se espera que el sábado 18 de julio se dispute el partido donde se definirá el puesto número tres y el domingo 19 de julio se lleve a cabo la gran final del Mundial 2026.

¿Qué día juega España vs. Francia?

España, una de las selecciones con mejor rendimiento defensivo, buscará su pase a la siguiente etapa, contra de uno de los favoritos para ser el campeón, Francia, selección que cuenta con uno de los jugadores que busca ganar la Bota de Oro, Kylian Mbappé.

Para el primer encuentro se espera que las selecciones de España y Francia se enfrenten para obtener su pase, el martes 14 de julio en el Estadio Arlington de Texas, Estados Unidos.

El partido se llevará a cabo en punto de las 13:00 horas y se podrá sintonizar en México por televisión abierta en los canales: Azteca 7 y canal 5, también en plataformas digitales de paga.

¿Día y horario del partido entre Argentina e Inglaterra?

Los albicelestes, liderados por Lionel Messi, y el primer lugar en la tabla de goleo, quieren mantener vivo el triunfo de Qatar 2022 ante los ingleses que quieren ganar un Mundial después de 60 años.

Argentina e Inglaterra se encontrarán en la cancha del Estadio Atlanta en Georgia, Estados Unidos el miércoles 15 de julio a las 13:00 horas.

Los aficionados mexicanos podrán sintonizar la transmisión de este encuentro a través de televisión abierta en el país (Azteca 7 y canal 5) y en canales de paga.