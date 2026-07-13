Mundial 2030: FIFA analiza ampliar la Copa del Mundo a 64 selecciones; formato, partidos y posibles cambios

Estadio de futbol durante un partido de la Copa del Mundo Foto: IA

Estamos a pocos días de que el Mundial FIFA 2026 dispute su último partido rumbo a la final del evento más importante de este año. No obstante, la FIFA confirmó que estudiará la posibilidad de ampliar el Mundial de 2030 hasta 64 selecciones, un cambio que convertiría a la edición del centenario en la más grande en la historia del torneo.

Esta nueva propuesta aún no está aprobada, sin embargo, el organismo analizará la propuesta presentada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) durante las reuniones del Consejo de la FIFA.

Mientras la decisión llega, te contamos cuáles podrían ser los cambios y las nuevas dinámicas para este tentativom plan deportivo.

¿Por qué surgió la propuesta de un Mundial con 64 selecciones?

La propuesta nace a partir de que el Mundial del 2030 conmemorará los 100 años del primer Mundial, celebrado en Uruguay en 1930.

Por ese motivo, la FIFA aprobó un formato inédito en el que España, Portugal y Marruecos serán las sedes principales, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los partidos inaugurales como homenaje al centenario.

Gianni Infantino has said FIFA will examine expanding the World Cup by a further 16 nations to a 64-team tournament ahead of its next edition in 2030.



The 2030 tournament will be spread across six nations and three continents: Uruguay, Argentina and Paraguay are scheduled to… pic.twitter.com/oFupwuWRvn — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 12, 2026

¿Cómo cambiaría el formato del Mundial?

Si se aprueba la propuesta de 64 selecciones, la dinámica de partidos y reglas sería muy diferente, pues la organización quedaría en 16 grupos: cuatro selecciones por grupo.

Habría una clasificación directa de los dos primeros y la eliminación del sistema de mejores terceros lugares.

Por otro lado, los dieciseisavos de final serían disputados por 32 equipos.

Cabe destacar que este formato todavía no ha sido presentado oficialmente por la FIFA.

¿Cuántos partidos tendría la Copa del Mundo?

Con este cambio de 32 a 48 selecciones, el torneo aumentó de 64 a 104 encuentros. Por lo que los 64 equipos elevarían el calendario hasta aproximadamente 128 partidos, aunque la cifra definitiva dependerá del formato que eventualmente apruebe la FIFA.

Esto supondría más semanas de competencia; mayor número de sedes, incremento en viajes, entre otros aspectos importantes.

¿Cuándo se tomará una decisión?

Por ahora no existe una fecha definitiva. La FIFA continuará evaluando la propuesta durante los próximos meses (incluso podría tardar años).

Mientras eso ocurre, el formato oficial del Mundial 2030 sigue siendo el de 48 selecciones.