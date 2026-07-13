¿Y si Mbappé se resiente? El plan B de Francia ante España en el Mundial 2026

Mbappé El delantero francés salió tocado en el partido de cuartos de final (EFE)

Llegó el momento de conocer el estado físico de Kylian Mbappé. El delantero francés apunta a ser titular en la semifinal del Mundial 2026 frente a España. Sin embargo, persiste la posibilidad de que resienta el golpe que sufrió en los cuartos de final

El delantero del Real Madrid terminó el partido frente a Marruecos con molestias en el tobillo derecho después de recibir una dura entrada. Abandonó el terreno de juego cuando restaban poco más de diez minutos para el final

¿Qué alternativas tiene Francia si Mbappé se resiente del tobillo?

El atacante francés dejó claro que Jean-Philippe Mateta estaba en mejores condiciones para disputar los últimos minutos ante Marruecos tras el dolor que sintió en el tobillo.

Aunque todavía no existe un escenario definitivo sobre el estado del atacante, Mateta es la principal alternativa que Didier Deschamps tiene para esta Copa del Mundo en caso de que la estrella francesa no pueda completar la semifinal. Además, Jean-Philippe llega respaldado por el mejor año de su carrera.

Los números de Jean-Philippe Mateta para suplir a Mbappé

La convocatoria de Jean-Philippe Mateta llamó la atención cuando Francia anunció su lista para el Mundial. Sin el peso mediático de otras figuras del futbol europeo, el delantero se ganó un lugar gracias a un rendimiento que lo convirtió en la principal referencia ofensiva del Crystal Palace.

Durante la temporada 2025-2026 asumió el liderazgo del ataque del conjunto inglés. El club encontró en Mateta al futbolista que sostuvo la producción ofensiva y cerró el curso con 17 goles y tres asistencias.

Michael Olise, el aliado Mbappé o Jean-Philippe Mateta

Si Mbappé no estuviera en condiciones de iniciar frente a España, Francia también cuenta con otro futbolista que atraviesa un momento sobresaliente. Michael Olise llega al Mundial convertido en uno de los jugadores más determinantes del equipo francés y con cifras que explican la expectativa generada alrededor de su rendimiento.

En la Copa del Mundo, Olise suma cinco asistencias y quedó a una de igualar el récord histórico de Pelé en una misma edición del torneo. Su entendimiento con Mateta aparece como una de las variantes que podría explotar el conjunto francés en caso de que Mbappé no llegue en plenitud física al compromiso frente a España.

El atacante firmó una campaña con el Bayern de 25 goles y 28 asistencias en 57 partidos con el club alemán. En sus primeros 105 encuentros con el Bayern acumuló 42 anotaciones y 53 pases de gol.