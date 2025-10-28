Caso Jesús Martínez: ¿Cuál es el conflicto legal que tienen Pachuca y León con Fox?

Caso Jesús Martínez: ¿Cuál es el conflicto legal que tienen Pachuca y León y con Fox?

Grupo Lauman anunció que había comprado Fox Sports México a The Walt Disney Comany, parecía que un nuevo magnate de la televisión había llegado para competir contra otras transmisiones deportivas. Sin embargo al tener los derechos de 6 equipos de Liga MX, la NFL y la Premier League, hoy se queda sin nada.

¿Cómo y cuándo dio comienzó Grupo Lauman con Fox Sports México?

El 10 de junio de 2021 se emitió un comunicado por parte de Grupo Lauman que tiene por dueño a Manuel Arroyo, en el se anunció que se compraría a Disney y Fox ya fusionados, pero había un gran detalle que esto no sería visto en México.

Debido a las leyes antimonopolio de México, esta fusión no podía realizarse, así que el Instituto Federal de Telecomunicaciones obligó a que se diera a la venta Fox Sports México con un costo de 300 millones de dólares.

Dicha empresa contaba con los derechos de transmisión de Tijuana, Monterrey, Santos, Querétaro, Pachuca y León. Además contaba con otros deportes muy vistos como la Fórmula 1, Nascar y la NFL.

Problemas económicos que comenzaron a surgir

La felicidad de esta empresa no duro mucho pues Grupo Lauman comenzó a tener deudas con los equipos. El primer escándalo llegó en el partido de Clausura 2023 donde jugo Monterrey y que fue transmitido por Fox Sports México por última vez.

A partir del Apertura 2023 regresó a Televisa sin embargo el principal problema era que hubieron retrasos con algunos pagos e incluso adeudos que no fueron liquidados, lo cual generó una demanda.

Con forme a esos adeudos se juntaban para diferentes clubes, otras cadenas de transmisión se encargaron de atraer a los equipos y pasar sus partidos, tal fue el caso de Rayados quien Grupo Caliente opto por transmitir sus juegos en sus propias plataformas, también los de Querétaro y Xolos para el Clausura 2025.

Otro de los grandes casos fue Santos Laguna que demandó a The Walt Desney Company y Fox 21 st. Century por haberle dejado con Grupo Lauman, quienes también terminaron cotrato para ir por otra televisora.

¿Qué equipos y deportes quedarón al final a cargo de Grupo Lauman?

Pachuca fue uno de los equipos que se mantuvo hasta el Apertura 2024, quien posteriormente se traslado con la plataforma Tubi, la mudanza de los Tuzos no le agrado en lo absoluto a Fox Sports México, que publicó un comunicado anunciando que tomaría medidas legales contra el equipo.

Estas medidas legales se vieron el 5 de abril cuandose disputo el partido entre Tuzos vs Águilas y un juez civil prohibió que ingresaran cámaras al Estadio Hidalgo.

La NFL y la Premier League tampoco se salvaron, en pleno diciembre 2024 cuando los fans quedaron sorprendidos al saber que ya no habría transmisiones de los partidos por Fox Sports México.

¿Cuánto debe el Grupo Lauman a equipos y ligas?

De acuerdo con información del periodista Ignacio Suárez, los montos de deuda que tiene Grupo Lauman contra los equipos y la Concacaf podrían alcanzar los 83 millones de dólares, que una vez se resuelvan los juicios podrían tener que pagar.

En específico, reveló que a la Concacaf, por derechos de transmisión de la Copa de Campeones de la Concacaf, le deben 31 millones de dólares, mientras que a FC Juárez le deben 12 millones de dólares. En tanto que a Grupo Pachuca le deben 7 millones de dólares.