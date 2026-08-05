Chucky Lozano regresaría a jugar en la MLS, ¿Qué equipo lo quiere contratar?

El ‘Chucky’ Lozano El ‘Chucky’ Lozano volverá a jugar en la MLS con un nuevo equipo. (Mexsport)

Hirving ‘Chucky’ Lozano ha tenido un paso para el olvido por el San Diego FC, por lo que su actividad y rendimiento bajaron, además que no acudió al Mundial 2026, pero parece que volverá a la MLS, sin embargo, será con otro equipo.

¿En qué equipo jugará el ‘Chucky’ Lozano en la temporada 2026-27?

El ‘Chucky’ Lozano volverá a jugar en la MLS con un nuevo equipo, todo así lo apunta, ya que el San Diego FC quiere deshacerse del mexicano cuanto antes, luego de su mal paso por el equipo.

De esta manera, el ‘Chucky’ Lozano estaría cerca de tomar el siguiente paso en su carrera, ya que el LA Galaxy estaría interesado en hacerse con sus servicios, pero todo depende de las negociaciones entre ambos equipos.

Según el periodista Tom Bogert, Los Angeles Galaxy se encontraría en negociaciones avanzadas con el San Diego FC para llevar al ‘Chucky’ Lozano a sus filas.

La negociación tendría dos vías, la primera, que sea a préstamo por un año y la segunda, que haya una opción a compra para que ambas partes salgan beneficiadas.

“LA Galaxy está en negociaciones avanzadas para firmar al extremo mexicano Chucky Lozano del San Diego FC. Aún no está cerrado pero va caminando bien. Probablemente como jugador designado, pero con San Diego reteniendo parte del salario. San Diego le dio permiso al Galaxy de negociar con Chucky Lozano”, dice el periodista.

¿Por qué el ‘Chucky’ Lozano ya no juega con el San Diego FC?

Recordemos que el ‘Chucky’ llegó en el 2025 como el refuerzo estelar del San Diego FC, pero no cumplió con las expectativas que se generaron en torno a su figura.

Además, el ‘Chucky’ Lozano fue separado del equipo, ya que tuvo problemas con la actual dirigencia técnica.

En ese entonces, el DT Tyler Heaps reveló que Lozano ya no formaba parte de los planes del equipo debido a diferencias e indisciplinas, por lo que deben buscarle un nuevo hogar al mexicano.