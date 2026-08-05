¿Dónde se casarán Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez? Esto es lo que sabemos…

Cristiano Ronaldo es una de las más grandes figuras del futbol actual, pero luego de 10 años con su actual pareja, Georgina Rodríguez, el futbolista decidió contraer nupcias y estos son los detalles de la que podría ser la boda del año en el balompié mundial.
Estos son los detalles de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez
Así, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están a punto de contraer nupcias, ya que han formado una bonita familia, además, él siendo un futbolista súper famoso y ella, una gran empresaria.
La ceremonia de bodas de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sería completamente privada, con cientos de invitados de todos los ámbitos.
Según el diario británico The Sun, Cristiano Ronaldo y Georgina celebrarán enlace matrimonial en un destino que es más que emotivo para el futbolista, ya que es parte de su vida.
De esta forma, Cristiano Ronaldo y Georgina unirán sus vidas en la histórica Catedral de Funchal, una iglesia con más de 500 años de historia y está ubicada en la isla de Madeira, Portugal.
En este lugar nació y creció Cristiano Ronaldo, por lo que representa un recuerdo importante para el futbolista portugués en su vida.
Luego de la misa de celebración para contraer sus vidas, la pareja y los invitados se trasladarán al Savoy Palace, un lugar exclusivo que contrató Cristiano para esta ocasión.
¿Cuándo se casarán Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?
Así también, Cristiano reservó plantas completas y varios salones privados dentro del hotel, para que nadie excepto los invitados y el personal puedan ingresar.
Por otra parte, de acuerdo con The Sun, la boda será el próximo sábado 8 de agosto, por lo que ya hay fecha definida para la boda del año entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.
Finalmente, Cristiano Ronaldo y Georgina contraerán nupcias 10 años después de que iniciaron como pareja, por lo que la boda del año en el mundo del futbol se acerca y esperan a cientos de invitados este fin de semana.