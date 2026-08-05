¿Cuál es la canción que dedicaron a Memo Ochoa en Colombia y que es viral?

Memo Ochoa Hasta el momento, no se sabe el título del rap que dedicaron a Memo Ochoa. (Mexsport)

Guillermo ‘Memo’ Ochoa acaba de anunciar su retiro, por lo que ahora se dedicará a crear una fundación donde ayude a niños a cumplir sus sueño y así también, el arquero decidió tomarse unas vacaciones en Colombia, donde le dedicaron un curioso rap.

¿Cuál es la canción que dedicaron a Memo Ochoa en Colombia.

El rap de Guillermo Ochoa lo dieron a conocer en Colombia, en donde se convirtió en una auténtica sensación en su visita, por lo que el arquero se sintió sumamente halagado.

De esta forma, el exportero mexicano compartió el video de sus vacaciones en Cartagena a través de Instagram, donde se ven detalles de sus actividades y parte de la curiosa canción que le dedicaron.

“Cartagena. Disfrutando sus calles, sus colores y la buena vibra de este lugar”, dice Memo Ochoa en el posteo.

Ahí, se puede ver a Memo Ochoa caminando por las calles de Cartagena, mientras decenas de personas se le acercan para pedirle una foto y no sólo eso, lo felicitaron por su notable trayectoria en el mundo del futbol.

Hasta el momento, no se sabe el título del rap que dedicaron a Memo Ochoa, pero el arquero agradeció el noble gesto de la afición.

En el video se muestra a Memo Ochoa bailando el rap que le compusieron, por lo que el arquero se fue satisfecho en su paso por el país cafetalero.

¿Por qué Memo Ochoa anunció su retiro?

Memo Ochoa decidió decir adiós del futbol al finalizar el Mundial 2026, con una larga trayectoria, el arquero decidió dedicarse a ayudar a niños a través de una fundación que está iniciando.

La fundación solicita diversos patrocinios y se enfocará en promover el deporte, además de otras áreas de oportunidad para los pequeños.

Así también, Memo Ochoa dijo adiós en un emotivo video que subió a sus redes sociales, en donde miles de sus seguidores le agradecieron por su trayectoria y dedicación.