El Gran Premio de México 2026 anuncia precios y fecha de venta

Ahorrar y prevenir. Los aficionados disfrutaron al máximo el GP de México 2025 de la Fórmula 1 y desde la próxima semana ya pueden ir apartando su lugar para el GP de México 2026. (MClarenF1)

El Gran Premio de México 2025 concluyó el reciente fin de semana lleno de emociones en Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, y ya hay buenas noticias para los aficionados a la Fórmula 1 para el GP del próximo año.

El Gran Premio de México 2026 se realizará del 30 de octubre al 1 de noviembre y las primeras fases de venta comenzarán con la preventa Banamex a partir del próximo 10 de noviembre y la venta anticipada Banorte el martes 11 de noviembre, ambas a partir de las 11:00 horas.

La venta general se abrirá el miércoles 12 de noviembre, a la misma hora.

Durante estas etapas, los clientes con tarjeta de crédito Banamex o Banorte podrán adquirir boletos a 6 o 12 meses sin intereses.

Derecho de Primera Opción (DPO)

El Derecho de Primera Opción (DPO) es un beneficio exclusivo de compra anticipada, que permite, a quienes adquieran su entrada al Gran Premio de México 2026, asegurar el mismo asiento en las siguientes dos ediciones. Al iniciar la venta de boletos para 2027 y 2028, los compradores recibirán un correo con las instrucciones para ejercer este derecho.

Quienes deseen obtener su DPO deberán registrarse en www.mexicogp.mx/derecho-de-primera-opcion antes del 7 de noviembre de 2025.

Los registrados podrán acceder a una venta exclusiva llamada StayF1RST, disponible del 10 al 12 de noviembre, entre las 7:00 a.m. y las 10:59 a.m., únicamente para clientes Banamex y Banorte con tarjeta de crédito.

Durante esta ventana especial también se ofrecerán planes a 6 y 12 meses sin intereses.

El precio más elevado para ver el GP México 2026 en la zona verde grada 1, Box Main Grandstand + Speed Lounge Banamex es de 61 mil 750 pesos. Mientras el más económico en la grada 6b y sin cargo por servicio de Ticketmaster es de 1,750 pesos.