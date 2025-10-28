El Gran Premio de México 2026 anuncia precios y fecha de venta

El Gran Premio de México 2025 concluyó el reciente fin de semana lleno de emociones en Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, y ya hay buenas noticias para los aficionados a la Fórmula 1 para el GP del próximo año.
El Gran Premio de México 2026 se realizará del 30 de octubre al 1 de noviembre y las primeras fases de venta comenzarán con la preventa Banamex a partir del próximo 10 de noviembre y la venta anticipada Banorte el martes 11 de noviembre, ambas a partir de las 11:00 horas.
La venta general se abrirá el miércoles 12 de noviembre, a la misma hora.
Durante estas etapas, los clientes con tarjeta de crédito Banamex o Banorte podrán adquirir boletos a 6 o 12 meses sin intereses.
Derecho de Primera Opción (DPO)
El Derecho de Primera Opción (DPO) es un beneficio exclusivo de compra anticipada, que permite, a quienes adquieran su entrada al Gran Premio de México 2026, asegurar el mismo asiento en las siguientes dos ediciones. Al iniciar la venta de boletos para 2027 y 2028, los compradores recibirán un correo con las instrucciones para ejercer este derecho.
Quienes deseen obtener su DPO deberán registrarse en www.mexicogp.mx/derecho-de-primera-opcion antes del 7 de noviembre de 2025.
Los registrados podrán acceder a una venta exclusiva llamada StayF1RST, disponible del 10 al 12 de noviembre, entre las 7:00 a.m. y las 10:59 a.m., únicamente para clientes Banamex y Banorte con tarjeta de crédito.
Durante esta ventana especial también se ofrecerán planes a 6 y 12 meses sin intereses.
El precio más elevado para ver el GP México 2026 en la zona verde grada 1, Box Main Grandstand + Speed Lounge Banamex es de 61 mil 750 pesos. Mientras el más económico en la grada 6b y sin cargo por servicio de Ticketmaster es de 1,750 pesos.