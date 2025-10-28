Jak Crawford se suma a Aston Martin como tercer piloto en 2026

RESERVA. Con apenas 20 años, Crawford ha sido parte del programa de desarrollo de jóvenes talentos de Aston Martin desde 2024,

El equipo Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team anunció este martes la incorporación del piloto estadounidense Jak Crawford como tercer piloto para la temporada 2026 de la Fórmula 1, en la que asumirá el rol de piloto de reserva en todas las carreras del calendario.

PROMESA ESTADOUNIDENSE CON EXPERIENCIA EN F1

Con apenas 20 años, Crawford ha sido parte del programa de desarrollo de jóvenes talentos de Aston Martin desde 2024, acumulando más de 2,000 kilómetros de pruebas en monoplazas de Fórmula 1. Su progresión ha sido constante y recientemente debutó en un fin de semana oficial de Gran Premio, al participar en los primeros entrenamientos libres del GP de Ciudad de México, donde condujo el AMR25 de Lance Stroll.

Durante este año, ha trabajado intensamente en el simulador del equipo, contribuyendo al desarrollo técnico del monoplaza y preparándose para asumir mayores responsabilidades en pista.

PILOTO DESTACADO EN FÓRMULA 2

Actualmente, Jak Crawford disputa su tercera temporada en la Fórmula 2, donde se ubica en la segunda posición del Campeonato de Pilotos, consolidándose como uno de los contendientes al título. La categoría se trasladará a Qatar el próximo mes para disputar la penúltima ronda, antes de cerrar la temporada en Abu Dabi.

Los pilotos titulares de Aston Martin seguirán siendo el español Fernando Alonso, quien renovó contrato hasta 2026, y el canadiense Lance Stroll, hijo del propietario del equipo, Lawrence Stroll.