Resiliencia pura: Japón le arrebata el triunfo a Países Bajos en el último suspiro

PARTIDAZO. Se reparten puntos en un juego de gran expectación.

Haciendo honor a las banderas de la tenacidad y la resiliencia que tanto pregona su técnico Hajime Moriyasu, la selección de Japón vino de atrás en dos ocasiones para firmar un vibrante empate 2-2 ante Países Bajos, en el arranque de la actividad del Grupo F de la Copa del Mundo 2026. — Haciendo honor a las banderas de la tenacidad y la resiliencia que tanto pregona su técnico Hajime Moriyasu, la selección de Japón vino de atrás en dos ocasiones para firmar un vibrante empate 2-2 ante Países Bajos, en el arranque de la actividad del Grupo F de la Copa del Mundo 2026.

El AT&T Stadium de Arlington, Texas, que albergó el encuentro bajo techo ante 69,285 espectadores, atestiguó cómo el cuadro asiático castigó el exceso de confianza de los dirigidos por Ronald Koeman, quienes ya saboreaban sus primeros tres puntos del certamen.

La primera mitad ofreció un libreto insulso y calculador, con un Japón replegado y un cuadro neerlandés que monopolizó el balón al ritmo semilento de Frenkie de Jong, generando apenas un par de opciones por conducto de Donyel Malen que resolvió bien el arquero Zion Suzuki.

Sin embargo, el encuentro rompió su atonía al minuto 51 de la segunda parte, cuando el capitán naranja, Virgil van Dijk, destrabó el cerrojo con un soberbio remate de cabeza a segundo poste tras una asistencia de Ryan Gravenberch, obligando a los nipones a modificar por completo su postura defensiva.

Cierre de locura en Texas

El gol de la ventaja desató un vendaval de emociones en apenas quince minutos. Los Samuráis Azules respondieron rápido al 57′ con un potente disparo de Kieto Nakamura que tomó por sorpresa a Verbruggen para el 1-1; no obstante, Países Bajos reaccionó de inmediato y recuperó la ventaja al 64′ gracias a un soberbio zurdazo cruzado del ingresado Crysencio Summerville.

Cuando el partido agonizaba y Koeman ya había modificado a una línea de cinco defensores para asegurar el resultado, la insistencia japonesa cobró factura.

Tras la salida de un dolido Take Kubo, el empuje de los asiáticos encontró recompensa al minuto 89, momento en el que Daichi Kamada aprovechó un rechace tras un testarazo de Ogawa para mandar guardar el balón en las redes y decretar el definitivo 2-2.

Con este resultado, el Grupo F arranca al rojo vivo, dejando a los neerlandeses con un amargo sabor de boca de cara a la segunda jornada del torneo mundialista.