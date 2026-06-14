Alemania impone su ley ante una histórica Curazao en Houston

FUERZAS DISPAREJAS. En el partido más desigual de la historia de las Copas Mundiales, Alemania aplasta a Curazao y exhibe su potencial.

Alemania inició su andar en la Copa del Mundo 2026 de forma arrolladora. El combinado dirigido por Julian Nagelsmann no tuvo piedad de la debutante Curazao y firmó un contundente 7-1 sobre la cancha del NRG Stadium de Houston, asumiendo el liderato del Grupo E que comparte con Ecuador y Costa de Marfil. La ‘Mannschaft’, que busca sacudirse los fantasmas de las últimas dos citas mundialistas donde no superó la fase de grupos, exhibió un futbol coral de alta intensidad ante un cuadro caribeño que, pese al castigo, vivió un día histórico para su balompié.

El festín alemán comenzó temprano, apenas al minuto 6, cuando Felix Nmecha combinó con Wirtz para abrir el marcador con un disparo raso. Sin embargo, la gran historia del partido llegó al 21′: en un contragolpe, Livano Comenencia aprovechó un rechace defensivo para vencer a Manuel Neuer y desatar la locura de los miles de aficionados caribeños al marcar el primer gol de Curazao en la historia de los Mundiales. El gusto duró poco para los dirigidos por Dick Advocaat, ya que al 35′, Nico Schlotterbeck devolvió la ventaja a los europeos con un certero cabezazo tras un centro de Nathaniel Brown. Antes del descanso, Kai Havertz puso el 3-1 desde la vía del penalti tras una falta sobre Nmecha.

Paseo y rotación en la segunda mitad

El complemento se convirtió en un monólogo germano frente a los 68,021 espectadores que abarrotaron el inmueble texano. Apenas al arrancar la reanudación (47′), Jamal Musiala amplió la ventaja con una soberbia definición con poco ángulo tras asistencia de Joshua Kimmich. Con el encuentro totalmente resuelto, Nagelsmann movió sus piezas en el banquillo y la inercia ofensiva no cesó.

Nathaniel Brown al 69′ y el ingresado Deniz Undav al 78′ se unieron a la fiesta en el marcador. Finalmente, Kai Havertz firmó su doblete personal en las postrimerías del encuentro aprovechando un error en la salida caribeña para definir con un sutil toque de zurda y sellar el definitivo 7-1. Con la tarea hecha en Houston, Alemania ya apunta a su siguiente compromiso frente a Costa de Marfil en Toronto, mientras que Curazao asimila el aprendizaje de su debut en la máxima vitrina del futbol mundial.