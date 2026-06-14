Zion Suzuki Zion Suzuki: la historia multicultural del portero de Japón en el Mundial 2026 (Instagram: @zionsuzuki)

Zion Suzuki es una de las grandes sensaciones de la Copa del Mundo por su particular historia personal. Quien ya se convirtió en una figura bastante importante en este Mundial 2026, el portero multicultural de la selección de Japón.

Conoce al jugador de la selección japonesa que se enfrentó a una de las selecciones del continente europeo, contra el país de los tulipanes y molinos, Holanda.

Origen multicultural de Zion Suzuki

A sus 23 años, el actual guardameta del Parma de la Serie A de Italia posee tres nacionalidades distintas que le habrían permitido jugar para diferentes federaciones: nació en Nueva Jersey, Estados Unidos, su padre es ghanés y su madre es japonesa.

A pesar de haber nacido en territorio estadounidense, Suzuki se mudó a Japón a una edad muy temprana, estableciéndose en la localidad de Saitama.

Fue en el país asiático donde desarrolló toda su formación como futbolista, integrándose desde la infancia en las categorías inferiores del Urawa Red Diamonds hasta lograr su debut en el primer equipo.

Su progresión lo llevó posteriormente al fútbol europeo, militando en el Sint-Truidense de Bélgica antes de dar el salto hacia la liga italiana.

El guardián de los Samuráis Azules

A nivel internacional, el seleccionador de Japón, Hajime Moriyasu, depositó su total confianza en Suzuki para consolidarlo como el portero titular de la selección de Japón.

Dentro de la actual plantilla japonesa que compite en la en el Mundial 2026, el joven portero tiene la distinción de ser el único integrante de la convocatoria que nació fuera de las fronteras de Japón.

Aunque en sus inicios con la selección absoluta generó ciertas dudas entre los aficionados debido a algunos errores puntuales, su rendimiento y madurez física caracterizada por su gran estatura y agilidad lo han afianzado como una pieza clave en los partidos.

Suzuki optó por representar a los Samuráis Azules desde las categorías juveniles, descartando de manera definitiva las opciones de jugar para Estados Unidos o Ghana, consolidando así su camino en el fútbol internacional bajo la bandera la nacion del sol naciente, Japón.