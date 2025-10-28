Roberto Díaz, listo para la segunda fase de Q-School en Europa

Q-School del DP World Tour. Roberto Díaz es el único mexicano que busca jugar en el DP World Tour en 2026, pero antes tendrá que librar las etapas Q-School. (Foto especial)

Roberto Díaz es el único mexicano que estará jugando esta semana la segunda fase del Q-School del DP World Tour, del 30 de octubre al 2 de noviembre, en Isla Canela Links en Huelva, España, una de las cuatro sedes de esta etapa.

Díaz de 38 años, un jugador habitual en el Korn Ferry Tour del PGA, forma parte del field de 72 golfistas que jugarán a 72 hoyos en Huelva, con la intención de avanzar a la etapa final en noviembre.

Los cuatro eventos de la segunda fase se disputarán en las mismas sedes del año pasado: Desert Springs Resort en Almería, Isla Canela Links en Huelva, Golf Las Pinaillas en Albacete y Fontanals Golf Club en Girona.

En Isla Canela, el mexicano Díaz tendrá que luchar por sobresalir ante los favoritos: El sudafricano Justin Harding y el danés Lucas Bjerregaard, ambos dos veces ganadores del DP World Tour no dudan en avanzar a la Etapa Final del próximo mes, junto con Marc Warren, quien ha ganado cuatro veces en sus 499 participaciones en el Tour.

A la Fase Final solo llegarán 156 jugadores al Infinitum Golf a celebrarse del 7 al 12 de noviembre para competir en seis rondas y cada golfista jugará dos en el Campo de los Lagos y dos en el Campo de las Colinas de Infinitum, antes de que se realice el corte.

Los 70 mejores y los empates jugarán las dos últimas rondas en el Campo de los Lagos, compitiendo por las 25 tarjetas finales.