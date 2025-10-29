¡A un paso de la gloria! Azulejos ponen la Serie Mundial a punto de caramelo

SERIE MUNDIAL. Jeff Hoffman y Alejandro Kirk celebran el triunfo (ALLISON DINNER/EFE)

El novato abridor Trey Yesavage tuvo una actuación histórica y la ofensiva de Toronto castigó temprano con poder, llevando a los Azulejos de Toronto a derrotar este miércoles por 1-6 a los Dodgers de Los Ángeles, colocándose así a una sola victoria de conquistar la Serie Mundial de las Grandes Ligas.

Con el triunfo en el quinto encuentro, los Azulejos toman una ventaha de 3-2 en la serie. Tendrán la oportunidad de coronarse campeones ante su afición el próximo viernes, cuando disputen el sexto juego del Clásico de Otoño en el Roger Centre de Toronto.

RÉCORD HISTÓRICO Y PODER EN EL INICIO

La noche fue histórica para el lanzador derecho Trey Yesavage (1-0), quien se adjudicó la victoria al establecer una nueva marca para un novato en una Serie Mundial, ponchando a 12 bateadores en su labor de siete entradas. En su dominante presentación, Yesavage solo permitió tres imparables y una carrera.

El poder de los Azulejos se manifestó sin demora. En el mismo primer inning, Davis Schneider conectó un cuadrangular ante el primer lanzamiento del partido. Acto seguido, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. (con su octavo jonrón de la postemporada) detonó su bate ante el tercer picheo, mandando la pelota a las graderías.

Con estos batazos, Schneider y Guerrero Jr. se convirtieron en los primeros jugadores en la historia en disparar jonrones consecutivos iniciando un partido de Serie Mundial.

LOS DODGER QUISIERON… PERO

Los de casa lograron descontar en la parte baja del tercer capítulo gracias a un cuadrangular solitario del puertorriqueño Kiké Hernández. No obstante, los Azulejos respondieron de inmediato en el cuarto acto con una carrera anotada por Daulton Varsho, remolcado por elevado de sacrificio de Ernie Clement.

Los Azulejos ampliaron su ventaja con dos carreras en la séptima entrada, una por picheo descontrolado que permitió anotar a Addison Barger, y la otra impulsada por un indiscutible de Bo Bichette. Una carrera más en el octavo acto, producida por imparable de Isiah Kiner-Falefa, selló la pizarra final de 6-1.

El abridor de los Dodgers, Blake Snell (0-2), cargó con la derrota. Se mantuvo en el montículo por 6.2 entradas, permitiendo seis hits y cinco carreras. El bullpen de Toronto, con el dominicano Seranthony Domínguez y Jeff Hoffman, completó el trabajo para asegurar el triunfo.