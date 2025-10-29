Gran Premio de México 2026: preventa de boletos, fecha, precios y cómo comprar boletos

Gran Premio de México de la Fórmula Uno. El británico Lando Norris de McLaren, impuso sus condiciones en la tercera sesión de entrenamientos del Gran Premio de México de la Fórmula Uno. (José Méndez/EFE)

Luego de haber concluido la edición 2025 del Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez, los organizadores de la carrera dieron a conocer algunos detalles de la edición de 2026, en la que Sergio ‘Checo’ Pérez regresará a la pista de carreras para llevarse un lugar en el podio junto a la escudería Cadillac del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026.

En este sentido, para todos los amantes de la Fórmula 1 y el espectáculo que trae consigo este evento, la siguiente información puede interesarles, ya que podrán saber cómo y cuándo comprar boletos para 2026 y las nuevas dinámicas para la adquisición de los mismos.

¿Cuándo salen a la venta los boletos del Gran Premio 2026?

De acuerdo con la información oficial en la página de la Fórmula 1 los boletos tendrán una Preventa Banamex que se realizará el lunes 10 de noviembre a partir de las 11 horas.

Luego vendrá la Venta Anticipada Banorte el martes 11 de noviembre a la misma hora. Y para el público no tarjetahabiente, la Venta General comenzará el miércoles 12 de noviembre desde las 11 horas.

F1 implementará nuevo servicio Derecho de Primera Opción (DPO)

Seguramente te preguntarás de qué trata este servicio. Bien, básicamente es un beneficio que te permitirá la posibilidad de “apartar” o asegurar tu mismo asiento para las próximas ediciones de 2027 y 2028.

En este sentido, si decides aplicar esta opción el precio de tu boleto para 2026 (que ya incluye cargo) se le sumaría el servicio DPO y pagarías un poco más, pero en realidad tendrías asegurado tu pase para las siguientes ediciones.

¿Cuánto cuestan los boletos del Gran Premio 2026?

De acuerdo con la información proporcionada con la Fórmula 1 los precios de los boletos son los siguientes:

Zona Verde Grada 1: $30,500 ($7,500 DPO)

Zona Verde Grada 1 + Speed Lounge Banamex Verde: $54,400

Zona Verde Grada 2 + Box Main Grandstand: $30,500 ($7,500 DPO)

Zona Verde Grada 2 + Speed Lounge Banamex Verde: $61,750

Zona Naranja Grada 2A: $3,900 ($1,450 DPO)

Zona Naranja Grada 3A: $9,900 ($2,500 DPO)

Zona Naranja Grada 3A Zona Plus Banamex: $16,650

Zona Naranja Grada 4: $15,00 ($3,750 DPO )

Zona Naranja Grada 4 Zona Plus Banamex: $21,750

Zona Naranja Grada 5: $15,000 ($3,750 DPO )

Zona Azul Grada 5 Zona Plus Banamex: $21,750

Zona Azul Grada 5A: $13,900 ($3,500 DPO )

Zona Azul Grada 6: $13,000 ($3,250 DPO )

Zona Azul Grada 6 Zona Plus Banamex: $19,750

Zona Azul Grada 6A: $7,000 ($1,750 DPO )

Zona Azul Grada 6B: $9,900 ($2,500 DPO)

Zona Azul Grada 8: $10,500

Zona Rosa Grada 9: $12,400 ($3,250 DPO)

Zona Rosa Grada 7: $13,900

Zona Rosa Grada 10: $19,900 ($5,000 DPO)

Zona Rosa Grada 11: $18,300 ($4,500)

Una vez dada esta información, les recomendamos marcar en sus agendas o alarmas las fechas de preventa para el Gran Premio 2026, ya que los boletos vuelan.