Jonathan Orozco, exportero de Santos Laguna, da la versión oficial de su detención

Jonathan Orozco El exportero de Santos Laguna da sus primeras declaraciones tras haber sido detenido en Coahuila. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL /CUARTOSCURO.COM (Gabriela Pérez Montiel)

Tras conocerse que el exportero de Santos Laguna Jonathan Orozco había sido detenido el martes 28 de octubre en Coahuila, el día de hoy 29 de octubre, “Jona” contó su propia versión a través de sus redes sociales.

El martes 28 de octubre, Jonathan Orozco, exfutbolista del equipo Rayados y Santos Laguna, fue detenido y llevado al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Torreón, lugar donde pasó la noche, según los primeros reportes.

¿Qué dijo Jonathan Orozco sobre su detención?

A través de un video de un minuto publicado en sus diferentes cuentas de redes sociales, el exporteo dio a conocer que se encontraba bien, agradeciendo a su familia, seres queridos y a toda la gente que le mandó mensaje.

“Muchísimas gracias a mi familia, seres queridos amigos, a toda la gente que me manda mensajes”

También explico que la causa de detención se debió a un accidente de tráfico de hace dos años, en el que hasta la fecha no se había podido llegar a un acuerdo con el afectado.

“Fue un tema de un choque que fue hace casi dos años. No hubo un acuerdo por parte de la aseguradora con el afectado. Y pues recaí en la persona con la cual tuvo el accidente, porque no dejó de ser un accidente”.

Aunque asegura que ahora ya todo se encuentra resuelto, resalta que fue un asunto que llevó bastante tiempo y por el que se encuentra agradecido, ya que todo está bien.

Agradece a la Fiscalía General del Estado de Coahuila; también menciona que se encuentra agradecido por la experiencia y las atenciones que recibió.

“Gracias a Dios se pudo solucionar. Ayer estuve ahí con la gente de la Fiscalía y todo lo demás. Muchísimas gracias por las atenciones.”

Asimismo, indica que se llevó una gran enseñanza para él por las personas que conoció que se encontraban en su misma situación, comentando que cuando se trata de un accidente, “no depende de uno”.

“Ayer tuve la oportunidad de conocer a grandes personas, grandes seres humanos, (...) espero verlos pronto acá afuera, porque sé que muchos están pasando por una situación, pues a lo mejor también muy parecida, que fue un accidente y no depende de uno a veces”.

Finalmente, vuelve a agradecer a sus seguidores por los mensajes y les manda un fuerte abrazo. El video publicado en Instagram cuenta hasta el momento con más de 76 mil vistas y 3 mil me gusta, aunque limitó los comentarios.