Mark Walter adquiere a los Lakers por 10 mil millones de dólares

La Junta de Gobernadores de la NBA aprobó este jueves por unanimidad la venta de Los Angeles Lakers al empresario Mark Walter, en una operación valuada en 10 mil millones de dólares, considerada una de las más grandes en la historia del deporte profesional estadounidense.

Walter, quien ya era propietario minoritario de los Lakers y principal accionista de las Los Angeles Sparks de la WNBA, alcanzó el acuerdo en junio con la familia Buss, que había mantenido el control de la franquicia desde 1979, año en que Jerry Buss la adquirió por 67.5 millones de dólares.

JEANIE BUSS SEGUIRÁ AL FRENTE DEL EQUIPO

Aunque la transacción transfiere la participación mayoritaria de los Lakers, la NBA confirmó que la familia Buss conservará un interés continuo en la franquicia. Además, Jeanie Buss permanecerá como gobernadora del equipo durante al menos cinco años tras el cierre del acuerdo.

“Si bien esta transacción histórica transfiere la participación mayoritaria de la familia Buss en los Lakers, estoy encantado de que Jeanie siga siendo la Gobernadora del equipo y un miembro activo y comprometido de nuestra liga”, expresó el comisionado Adam Silver en un comunicado oficial.

UN INVERSIONISTA CON PRESENCIA GLOBAL

Mark Walter, director ejecutivo y presidente de TWG Global, es un empresario con una amplia presencia en el mundo deportivo. Además de los Lakers y Sparks, posee participaciones en los Los Angeles Dodgers de la MLB, el equipo Cadillac de Fórmula 1 que debutará en 2026, el Chelsea FC de Inglaterra y la PWHL, liga femenina de hockey sobre hielo en Estados Unidos.

Desde 2021, Walter controlaba el 21 % de los Lakers y tenía derecho de tanteo sobre cualquier oferta de venta, lo que facilitó el cierre de esta operación sin precedentes.

LEGADO BUSS: 11 TÍTULOS EN 45 AÑOS

Bajo la gestión de la familia Buss, los Lakers ganaron 11 de sus 17 campeonatos de la NBA, convirtiéndose en la franquicia más exitosa del baloncesto profesional en ese periodo. Tras la muerte de Jerry Buss en 2013, el control pasó a sus hijos, con Jeanie al frente de las decisiones deportivas y administrativas.

La venta marca el fin de una era dorada para los Lakers, pero también abre una nueva etapa con Mark Walter al mando, quien buscará mantener el legado y llevar a la franquicia a nuevos niveles de competitividad y expansión global.