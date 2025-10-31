Reportan salida de Aaron Ramsey de México, ya no volvería con los Pumas

Ramsey abandona el club universitario

El paso de Aaron Ramsey por el fútbol mexicano llegó a su fin. El mediocampista galés decidió dejar a los Pumas tras el doloroso episodio que vivió con su perrita Halo. De común acuerdo con la directiva, se rescindió su contrato, y el jugador ya se encuentra en Europa con su familia.

Aunque su contrato con Pumas estaba vigente hasta junio de 2026, el acuerdo se rompió antes de tiempo. Afectado anímicamente por la perdida de su mascota, el jugador optó por regresar a su país para estar cerca de su familia.

¿Por qué se va Aaron Ramsey de Pumas?

La desaparición de Halo, a quien había dejado en un rancho especializado en el cuidado de mascotas en San Miguel de Allende, Guanajuato, marcó el final de su etapa en el conjunto universitario.

“Intentando entender cómo puedes dejar a tu perra en un rancho y no volver a verla. ¿Sin ninguna explicación? Las cámaras no grababan, ningún rastreador la encontró, ningún avistamiento, ningún cuerpo y un montón de mentiras“, escribió Ramsey en sus redes sociales.

A pesar de que el jugador ofreció una recompensa de $360,000 pesos, no tuvo ninguna respuesta sobre su perrita.

Después de este incidente, el jugador dejó de presentarse a los entrenamientos, una situación que el club ya no toleró, por lo que decidió terminar su vínculo con el futbolista de 34 años.

De momento, Pumas no hará oficial su salida del club. Por respeto a su trayectoria, se tomó la decisión de informar su baja al finalizar el torneo Apertura 2025.