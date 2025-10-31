San Luis vs Juárez: cuándo ver y dónde se transmitirá

San Luis vs Juárez

Este viernes se enfrentarán el San Luis contra el FC Juárez como parte de la jornada 16 del Troneo Apertura 2025 de la Liga Mx.

Este enfrentamiento promete un gran encuentro ya que ambos equipos están en busca de consolidar su pase al Play-In con la esperanza de colarse a la competencia de los cuartos de final.

El encuentro se realizará en Estadio Alfonso Lastras Ramírez, casa del Atlético de San Luis, uno de los más carácterísticos del estado.

¿Qué esperar del encuentro?

El Atletico de San Luis llega al encuentro tras caer ante el Necaxa en un duelo que quedó 4-3. Esto los llevó a posicionarse con solo 14 puntos en la tabla, por lo que neceista consoliar una victoria en este encuentro.

El escenario para el FC Juárez, es similar pues vienen de un empate con el Puebla con un marcador 4-4 con el que solo consolidaron 11 puntos en la tabla.

¿Dónde transmitirán el encontro entr el San Luis vs FC Juárez?

La cita para este encuentro es este viernes 31 de octubre en punto de las 21:00 horas. Podrás ver la trnasmisión por la señal de ESPN o Diney+