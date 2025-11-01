¿Le fue infiel?: esta es la razón por la que Lamine Yamal y Nicki Nicole terminaron su relación

Lamine Yamal y Nicki Nicole: esta es la razón por la que terminaron su relación

La relación que comenzó con yates, globos y rosas, y terminó con un frío “ya no estamos juntos”. Desde finales del verano de 2025, Lamine Yamal estuvo en el ojo público no solo por su talento: la joven promesa del Barcelona y la cantante argentina Nicki Nicole habían iniciado un extraño romance.

Ella con 25 años y él con apenas 18, hicieron pública su relación cuando él la felicitó en su cumpleaños, y ella correspondió con una imagen en redes.

Todo parecía ir perfecto con sus vidas, pues él estaba en pleno ascenso futbolístico, y ella la gozaba siendo una de las figuras femeninas más representativas en el mundo del trap y el pop latino, sin embargo, este 1 de noviembre de 2025 el jugador confirmó que la historia había llegado a su fin.

¿Por qué terminaron Lamine Yamal y Nicki Nicole?

“No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya”, declaró al programa “D Corazón”, luego de que las especulaciones apuntaban a que el detonante de la ruptura habría sido por un viaje a Milán del futbolista, acompañado de amigos y amigas que desató rumores de infidelidad.

“No le he sido infiel ni he estado con otra persona”. Así fue como Lamine se defendió de los señalamientos, pues, la combinación de juventud, agendas apretadas y la exposición mediática pudo más que la química inicial.

Aunque la relación fue corta, se vieron involucrados en diversas polémicas por el tema de la diferencia de edades, el supuesto “uso de la relación” por parte de la argentina para escalar e incluso, recientemente, hubo una advertencia por parte del FC Barcelona en donde señalaban que el joven presentaba una “baja de rendimiento” por culpa de su relación amorosa.

Para Lamine Yamal, este capítulo se cierra sin escándalo de infidelidad, lo cual limpia su imagen pública tras intensos rumores. Para Nicki Nicole, la ruptura quizá sea la inspiración para un nuevo hit y una nueva fase artística. En su estilo urbano y emocional, es probable que transforme esta experiencia en arte.