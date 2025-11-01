Yoshinobu Yamamoto, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial

Euforia. El lanzador japonés que dio dos triunfos a los angelinos como abridor celebra la victoria con su equipo. (EFE)

El lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto fue elegido este sábado como MVP (Jugador Más Valioso) de la Serie Mundial que Los Ángeles Dodgers ganaron a los Azulejos de Toronto en el séptimo y decisivo partido (5-4).

Yamamoto entregó tres victorias a los Dodgers en esta Serie Mundial, la primera que se decide en el séptimo partido desde 2019.

El lanzador japonés dio dos triunfos a los angelinos como abridor, y este sábado lo hizo al rematar un encuentro épico, en el que los Dodgers remontaron un 2-4 en la octava entrada y sellaron su triunfo en la undécima.

Yamamoto volvió a subir al montículo este sábado apenas 24 horas de lanzar en el sexto partido de la serie.