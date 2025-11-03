Cowboys vs Cardinals: Pronóstico, análisis y posibles claves del partido

Dallas vs Arizona Los Cowboys defienden su invicto como locales en el AT&T Stadium frente a unos Cardinals que los han derrotado las últimas cinco ocasiones.

La semana 9 de la NFL termina con el partido de lunes por la noche que protagonizarán los Cowboys y los Cardinals. Dallas ha sido un equipo completamente bipolar, con una ofensiva muy productiva y una defensiva con series deficiencias. En frente, Arizona se encuentra compitiendo en una de las divisiones más peleadas de la NFL y una derrota podría dejarlos muy lejos de los primeros lugares. Ambos necesitan desesperadamente una victoria que revalore sus posibilidades de Playoffs.

En uno de los partidos más esperados del fin de semana, los Bills de Josh Allen se impusieron a los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes en un duelo que se está covirtiendo ya en un clásico de nuestro tiempo. Sin embargo, ambos equipos están todavía por debajo de los New England Patriots, Indianapolis Colts y Denver Broncos, que son los únicos equipos en toda la liga en sumar siete victorias en este momento.

Pronóstico del Cowboys vs Cardinals | NFL, Semana 9

Esta novena fecha concluye la primera mitad de la temporada regular en la NFL y este martes 4 de noviembre será la fecha límite para realizar trades. Ambos equipos llegan a este momento con un récord negativo y con poco margen de error de cara al resto de la campaña. El resultado puede ser determinante para las aspiraciones de ambos equipos, que buscan mantenerse en la carrera por un lugar dentro de los comodines en la Conferencia Nacional.

Dallas viene de sufrir una derrota ante los Broncos de Denver y no ha podido hilar triunfos consecutivos en lo que va de esta temporada. El equipo sigue sufriendo defensivamente tras la salida de Micah Parsons y otros elementos defensivos. A pesar de esto, el equipo se mantie invicto como local con tres triunfos y un empate en lo que va de este 2025.

Por su parte, los Cardinals apenas han tenido dos victorias en lo que va de esta temporada, mientras todos sus rivales divisionales ya ganaron seis partidos. Además, esta noche no podrán contar con su quarterback titular, Kyler Murray, quien sufrió una lesión de pie en su partido de la semana pasada ante Titans. Ahora, el cuadro de los ‘Cards’ buscará arreglárselas para sacar este partido de horario estelar.

De acuerdo con sitios especializados de análisis y estadística, las probabilidades de resultado quedan de la siguiente manera:

Triunfo de Cowboys : 61.5%

: 61.5% Triunfo de Cardinals: 38.5%

Análisis del Cowboys vs Cardinals | NFL, Semana 9

La temporada debut de Brian Shcottenheimer como entrenador en jefe ha sido un constante sube y baja de emociones al frente de los Cowboys. El equipo de ‘La Estrella Solitaria’ ha sido la segunda ofensiva con más puntos esta temporada y la segunda defensiva que más puntos permite. Sus partidos se han convertido en sinónimo de “tiroteos”, por lo que al menos se han vuelto entretenidos de ver para el público neutral que gusta de juego espectactular.

En frente, los Cardinals llegan con una racha de cinco derrotas de forma consecutiva. Después de iniciar la campaña con dos victorias, el equipo del desierto ha ido en picada apra ubicarse como uno de los equipos con peor récord en toda la conferencia nacional. Una sexta derrota al hilo podría condenar su temporada de cara a sus próximos partidos divisionales frente a San Francisco y a Los Angeles Rams.

Aunque Dallas aparece como favorito, Arizona le ha encontrado la medida a Dallas, pues les ha ganado sus últimos cinco enfrentamientos directos. Dallas no vence a los ‘Cards’ desde la temporada 2017, cuando se impusieron con marcador de 28-17.

Claves del Cowboys vs Cardinals | NFL, Semana 9

El triunfo del partido podría estar en los siguientes detalles:

Claves para los Dallas Cowboys

Mantener el equilibrio del juego terrestre y aéreo

Que la defensa pueda frenar al rival en terceras oportunidades

Mantener la posesión jugando agresivamente en cuartas oportunidad y corto yardaje por avanzar

Claves para los Arizona Cardinals

Aprovechar las deficiencias defensivas de Dallas

Evitar los intercambios de balón a la ofensiva

Involucrar a Trey McBride y Marvin Harrison Jr constantemente en el juego

El partido comenzará a las 19:20 horas (CDMX) de este lunes 3 de noviembre en la cancha del AT&T Stadium