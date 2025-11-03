Muere Carlos Hurtado: ¿qué le pasó al polémico promotor del futbol mexicano?

Muere uno de los promotores deportivos más influyentes del futbol mexicano Carlos Hurtado llegó a tener a más de cien jugadores en su lista de fichajes. Su capacidad de influencia ha sido catalogada como una de las más importantes del país, pero también ha sido criticada por algunos exjugadores.

Carlos Hurtado, uno de los promotores mexicanos más influyentes y polémicos del país, muere el pasado 2 de noviembre en la Ciudad de México. Su fallecimiento fue confirmado por los periodistas David Medrano y José Ramón Fernández.

De acuerdo con los primeros reportes, Carlos Martínez Hurtado, quien llegó a tener en su lista a más de 100 jugadores fichados, perdió la vida entre la noche del 2 de noviembre y la madrugada del 3 de novimebre. Hasta el momento no hay información concreta sobre las causas de su muerte.

Sin embargo, el hecho a causado un gran impacto en el mundo deportivo, y específicamente en el futbol mexicano.

Tras el fallecimiento de promotor mexicano, figuras en el mundo del deporte se expresaron al respecto, tal es el caso del comentarista, José Ramón Fernández quien hablo en sus redes sociales sobre la fuerte influencia del promotor en la década de los ochentas, noventas y dos miles, tanto en la liga de fútbol mexicana, como a nivel internacional.

¿Quien era Carlos Hurtado?

La promotoría de Carlos Hurtado, también conocido como “Señor de Miami”, era una de las más destacadas del país, estuvo ligado a innumerables contratos y operaciones relevantes en la industria del futbol mexicano.

Con fichajes como el histórico jugador del Club América, Carlos Reinoso, quien público en su cuenta de redes sociales un mensaje de condolencias a la familia del promotor, expresando su tristeza al recordar la relación amistosa y profesional de décadas que tuvo con el promotor deportivo.

Por su parte, el periodista José Ramón Fernández habla sobre el poder e influencia que Hurtado tenia en la liga de fútbol mexicano, calificándolo como “enigmático”, pues en palabras del periodista, el Señor de Miami; “movía los hilos de varios clubes mexicanos, directivos y hasta periodistas, contrataciones, estrategias, negociaciones, despidos”.

Polémicas en las que se ha visto involucrado el promotor de fútbol, Carlos Hurtado

El originario de Zacatepec de Hidalgo, era calificado por sus allegados como un hombre culto, ambicioso, astuto, conversador y un apasionado de los toros.

El mexicano, estuvo fuertemente ligado en en la promotoría de fichajes, tanto nacionales como internacionales en el Cruz Azul. sin embargo su relación con el club cementero se vio empañada por una serie de señalamientos de ex jugadores y algunos periodistas, quienes hablaban sobre la fuerte influencia y poder del promotor en su capacidad de decisión para contratar o despedir desde DT’s, futbolistas o integrantes del cuerpo técnico, solo con levantar el teléfono de su despacho.

De igual forma a lo largo de su carrera Carlos Hurtado se vio envuelto en una serie de polémicas, debido a esta capacidad de influencia.

En palabras del exjugador de la maquina, Carlos Hermosillo, un critico del promotor, “en la mayoría de equipos que el controla, sucede siempre una restructuración, viene otro presidente y nuevos jugadores. Él desde luego, se frota las manos, es muy hábil para ganar dinero.”.

Por su parte, Guillermo Álvarez cuevas, ex presidente del club, reconoció ser amigo de Hurtado, pero negó que el promotor tuviera influencia en la colocación de jugadores o directivos en Cruz Azul, esto frente a los señalamientos de ex jugadores y periodistas, contra el promotor mexicano.