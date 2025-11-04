Armando González, nuevo ídolo de Chivas: conoce los animés que inspiran al “Otaku del gol”

Armando Gonzales "el otaku del gol" El nuevo goleador de Chivas, también es conocido en redes sociales como el otaku del gol, debido a sus múltiples referencias de anime. (FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM/Fernando Carranza García)

Armando González Alba es el nombre del nuevo goleador e ídolo de los aficionados del Club Guadalajara, que no sólo ilusiona a la afición rojiblanca, sino también a los fanáticos de Dragon Ball.

El jugador de las Chivas se ha colocado en un lugar privilegiado de los aficionados del equipo, pues no sólo se mantiene como uno de los máximos anotadores en el torneo, sino también por sus continuas referencias del mundo de la cultura asiática

Conoce cuáles son los animés que inspiran a la “Hormiga” González, el jugador que hace alusiones a legendarias caricaturas japonesas cuando anota.

¿Quién es el Armando González y por qué está generando furor en redes sociales y en el futbol mexicano?

Armando, hijo del exjugador Armando “Mandín” González, actualmente es centrocampista del Club Deportivo Guadalajara, y a sus 22 años de edad, pelea por liderar la tabla de goleo en La Liga MX, por lo que se perfila como el nuevo ídolo de las Chivas.

También conocido como “La Hormiga”, “Hormigol o más recientemente como el “Otaku del gol, este jugador tapatío, quien debutó el 18 de noviembre del 2020 en el club, está llenando las redes de un fenomenal festejo, precisamente relacionado al mundo del animé.

¿Cuáles son los animés que inspiran a Armando González, el nuevo goleador de Chivas?

La referencia más reciente del “Otaku del gol” llegó en su anotación frente a Mazatlán. El delantero anoto su séptimo gol de la campaña y su festejo no pasó desapercibido, en esta ocasión haciendo referencia a Dragon Ball. Esto ha ocasionado que el rojiblanco genere euforia entre los fanáticos, pues muchos de los aficionados de las Chivas también son fans de la serie asiática.

Al romper las redes del equipo sinaloense, “La Hormiga” puso dos dedos en la mitad de su frente y mostró lo que parecía ser una esfera del Dragón, además se escuchó de fondo la canción “El poder nuestro es”, tema musical de la caricatura japonesa.

La referida pose del jugador fue una alusión a la pose de la técnica de teletransportación que Goku aprendió por los Yardatrianos después de la primera batalla contra Freezer, en el planeta Namekusei.

Bakugan Battle Brawlers otra serie que inspira al nuevo goleador de las chivas

Lo que sostuvo en sus manos mientras simulaba la pose de teletransportación de Goku, sin embargo, no eran esferas de Dragón, sino más bien una referencia a la caricatura japonesa Bakugan.

En este afamado anime, las pequeñas pelotas que protagonizan la serie terminan convirtiéndose en animales gigantes para iniciar las batallas.

La “Hormiga González” también es fan de Naruto

El joven jugador del Guadalajara tiene una auténtica afición a la animación nipona.

Sus tenis de Naruto causaron furor en redes sociales, después de que fuera publicada en la plataforma X, antes conocida como Twitter, una foto donde se refiere a cómo el goleador de Chivas mandó a personalizar sus tenis con la icónica serie japoneas, y una de las más seguidas entre la comunidad otaku.

¡Increíbles los zapatos del 'Otaku del Gol'! 😍



👟 La 'Hormiga' González no solo impacta con goles, también con estilo: mandó personalizar su calzado con dos de sus animes favoritos, mostrando que su esencia está marcada por la cultura japonesa.



¿Cuál anime elegirías tú para… pic.twitter.com/F1Tt24hFey — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) October 2, 2025

No cabe duda de que este joven jugador de Chivas no sólo sabe ganarse el corazón de los aficionados del “Rebaño sagrado”, sino que además de los amantes de la cultura del animé.