Cuando correr era sobrevivir

. .

El primer atleta fue un cobarde.Corrió porque lo perseguían, no porque quisiera mejorar su marca.Huyó del fuego, de las fieras, del trueno y de los otros hombres.No sabía que inauguraba la historia del esfuerzo físico; solo sabía que si se detenía, dejaba de estar vivo.La primera zancada fue un argumento biológico, no moral.Y, sin embargo, desde esa huida hasta el gimnasio boutique, el cuerpo ha seguido corriendo sin preguntarse a quién le debe tanto cansancio.

Y EL MIEDO SE VOLVIÓ LITURGIA

La cultura del movimiento nació del miedo.Nadamos para no ahogarnos, trepamos para ver venir el peligro, lanzamos piedras para que el peligro cayera primero.El músculo fue el apéndice del instinto: una extensión nerviosa de la supervivencia.Después vinieron los dioses, los templos, los estadios, y alguien decidió que todo ese miedo podía volverse liturgia.El salto dejó de ser huida y se volvió demostración.El cuerpo, que antes corría para salvarse, empezó a hacerlo para ser visto.Y ahí comenzó el malentendido: confundir la transpiración con el sentido.

EL MÚSCULO SAGRADO

En la Grecia clásica, el sudor se volvió metáfora del alma.El atleta era una escultura en movimiento; un homenaje al orden cósmico, un ciudadano sin discurso pero con pectorales cívicos.Moverse era rezar con los tendones.La victoria no se medía en segundos, sino en armonía: vencer era lograr que el cuerpo obedeciera a la idea de perfección que habitaba en los mármoles.

El gimnasio era templo, pero también espejo.Cada gesto tenía una gramática, y cada músculo, un deber moral.El cuerpo se convirtió en pedagogía: una lección pública de simetría y autocontrol.Así, la biología se vistió de virtud.El atleta encarnaba el mito de la proporción y el pueblo miraba su propio ideal con los ojos del esclavo: sin derecho a imitarlo, solo a admirarlo.

La ironía es que la divinización del cuerpo empezó como homenaje a la fragilidad.El atleta ofrecía su carne para que los demás no tuvieran que exponer la suya.Corría, saltaba, caía: todo para que la multitud sintiera, a través de él, la ilusión de seguir viva sin moverse.Fue el primer “influencer” del sudor: un intermediario entre la impotencia colectiva y la épica individual.

DE LA HUIDA AL ESPECTÁCULO

Cuando el peligro real desapareció, el cuerpo necesitó inventar uno nuevo.Ya no había leones, pero sí jueces, rivales, récords.La adrenalina debía justificarse.La humanidad sustituyó el miedo por la competencia y lo llamó civilización.El músculo siguió funcionando, solo que ahora respondía al aplauso en lugar del rugido.

Los romanos perfeccionaron la coreografía: el circo como gimnasio de la mirada.El cuerpo del gladiador servía para distraer al imperio de sus miserias; sudar se volvió acto político, sangre incluida.De ahí en adelante, el deporte nunca volvió a ser inocente: sirvió para gobernar la angustia, para organizar la obediencia, para ofrecer a las masas la ilusión de participar en algo que no decidían.

La biología ya había cumplido su parte.Lo que quedaba era teatro.Y el cuerpo, sin saberlo, cambió de función: pasó de salvarse a entretener.Del miedo al aplauso, del instinto a la estadística.La musculatura se secularizó; el alma, en cambio, siguió jadeando.

EL CUERPO OBEDECE AL MANDATO ANCESTRAL

El hombre moderno sigue corriendo, solo que ahora lo hace sobre caminadoras eléctricas, dentro de habitaciones climatizadas, con auriculares que simulan selvas digitales.Cree que corre por salud, por estética, por disciplina; en realidad, corre por herencia.El cuerpo aún obedece al mismo mandato ancestral: escapar.Solo que ya no sabe de qué.

Quizá el progreso no sea otra cosa que una huida más sofisticada.Tal vez la historia del deporte empiece y termine igual: con un cuerpo en fuga y un miedo sin nombre.Porque, aunque el mundo cambie, la fisiología del pánico sigue intacta: el corazón late, el aire quema, y el hombre, ese animal cansado, sigue moviéndose para no recordar que ya no lo persiguen.