Atlético vs Arsenal: horario, canal, cómo y dónde ver la Champions League

Atlético de Madrid vs Arsenal | Champions League La segunda semifinal de ida se disputa entre dos equipos que están en busca de su primer título de Liga de Campeones.

Las semifinales de la Liga de Campeones continúan con el duelo entre el Atlético de Madrid y el Arsenal. Los ‘Colchoneros’ de Diego Pablo Simeone están de regreso en la antesala de una gran final y en busca de su primer título. Hoy, tendrán la localía de su lado por última vez en este torneo para buscar un resultado favorable. En frente, los ‘Gunners’ son los únicos que quedan con un paso invicto en el actual certamen. El cuadro inglés busca que este sea el año en el que por fin consigan en anhelado campeonato continental que llevan años deseando y obtener un lugar en el próximo Mundial de Clubes.

Esta penúltima fase de la Liga de Campeones de Europa inició con grandes emociones luego del triunfo de 5-4 del PSG ante el Bayern Múnich en el partido de ida en lo que fue uno de los encuentros más memorables en la historia reciente de este torneo. Ahora, es el turno de Atlético de Madrid y Arsenal para disputar los primeros noventa minutos de una serie que definirá al finalista que enfrentará al actual campeón de Champions o al ‘Gigante Bávaro’ por el título más prestigioso a nivel europeo.

Adelante, Club Atlético de Madrid. pic.twitter.com/E2oGpcZ0n8 — Atlético de Madrid (@Atleti) April 29, 2026

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13:00 horas (CDMX)

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Previa del Atlético vs Arsenal | Champions League

Tras enfrentarse en la fase de grupos, estos dos equipos se reencuentran por segunda ocasión en el torneo. En octubre del 2025, los ‘Gunners’ se impusieron con marcador de 4-0 en la cancha del Emirates Stadium al conjunto español. Viktor Gyökeres fue el goleador del partido con un doblete. Ahora, los madrileños confían en que pueden tener su revancha esta noche en un enfrentamiento que algunos han anticipado como “el más defensivo” del año.

Atlético de Madrid consiguió lo improbable y se llevó una victoria ante el FC Barcelona para poder llegas hasta aquí. Los colchoneros viven un momento irregular en LaLiga pero todavía tienen la oportunidad en este torneo. Diego Pablo Simeone podría llegar a la tercera final de Champions League en su carrera con este equipo, solo que esta vez, no tendría que enfrentarse al Real Madrid para conseguir su ansiado primera ‘Orejona’.

En frente, el Arsenal está en un momento crucial. Luego de haber perdido las opciones al título de la FA y la Carabao Cup, el conjunto de Miguel Arteta perdió el liderato general de la Premier y lo que parecía una temporada de ensueño podría convertirse en una pesadilla. Ahora, ya no tienen margen de error si quieren seguir disputando los trofeos más importantes que tienen este año.

Posibles alineaciones del Atlético vs Arsenal | Champions League

Atlético de Madrid: Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, Romand Le Normand, Matteo Ruggeri, Giovani Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Alex Baena, Alexander Sorloth, Julián Álvarez.

Arsenal: David Raya, Piero Hincapié, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Ben White, Declan Rice, Martín Zubimendi, Martin Odegaard, Noni Madueke, Eberechi Eze, Victor Gyökeres.