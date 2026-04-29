Cadillac, por vez primera “en casa”...

Gran Premio en la Unión Americana Cadillac Formula 1 Team Miami. (Cadillac Formula 1 Team/Cadillac Formula 1 Team)

El alerón trasero del MAC-26 en rojo, blanco y azul, con las letras ‘USA’ muestra un mensaje contundente: Cadillac F1 Team ha tomado la bandera estadounidense como propia en su primer Gran Premio en la Unión Americana. El nuevo equipo de la Fórmula 1 llega a Miami como una de las dos únicas escuderías americanas, pero con una mayor identidad estadounidense que Haas F1 Team. La marca “Cadillac” está ampliamente arraigada en el ciudadano común, no solo en los seguidores al automovilismo. Figuras como Marilyn Monroe, Elvis Presley, Frank Sinatra y Chuck Berry fueron algunos de los culpables de que sus modelos se convirtieran en íconos estadounidenses y son un referente de la cultura pop. Por ello, Cadillac F1 Team será visto en Miami como el verdadero equipo local...

BANDERA VERDE… Y es que Haas no terminó de vincularse con el aficionado estadounidense, y a raíz de su alianza con el prestigiado Toyota Gazoo Racing se alejará cada vez más. Toyota, el gigante japonés, encontró un equipo que comparte los colores de la bandera nipona: blanco y rojo, y al colocar su nombre en el alerón trasero se apropiaron visualmente del monoplaza.

Eso deja a Cadillac como el equipo que tendrá el apoyo de los locales en el Gran Premio de Miami, este fin de semana, a disputarse en los alrededores del Hard Rock Stadium, casa de los Delfines de Miami de la NFL. Por ello no nos sorprende que la escudería para la cual maneja el mexicano Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas hayan presentado un diseño de pintura tan patriota...

ENTRADA A PITS… Con el blanco como predominante, azul y rojo en el alerón trasero y cientos de estrellas en la tapa del motor, el MAC-26 parece más el auto del ‘Capitán América’ que un monoplaza de competencia de la F1 (que no es queja). El alerón delantero incluye 50 estrellas que representan el medio centenar de estados que conforman la Unión Americana, y el equipo anunció que tanto Checo como Valtteri tendrán nómex con diseños relacionados. Esta decisión me parece un gran acierto para el equipo propiedad de TWG, pues EUA es ya el mercado principal de la Fórmula 1, siendo el único país con más de un Gran Premio en el calendario (Miami, Austin y Las Vegas), y una base de aficionados con el mayor crecimiento en el mundo...

SALIDA DE PITS… Cadillac anunció que a partir de hoy llevarán a cabo actividades promocionales con sus volantes, además de que su piloto de reserva, el estadounidense Colton Herta, estará presente en Miami, pues la Fórmula 2 visitará por vez primera EUA, como carrera soporte al Gran Premio. El apellido Herta cuenta con una base consolidada de fanáticos, luego de que Bryan Herta, padre de Colton, corriera por 10 temporadas en IndyCar Series. Si algo le faltaba a la Formula 1 para continuar su crecimiento en el mercado más importante del mundo, Cadillac lo ha venido a satisfacer, y no deberá extrañarnos que los artículos del equipo se agoten este fin de semana en Miami y que las tribunas estén llenas de gorras, playeras y chamarras de la escudería 11...

BANDERA A CUADROS… Pues no me equivoqué al decir que Daniel Suárez no mejoraría su actuación de 2022 en Talladega, cuando fue séptimo en la carrera de NASCAR Cup Series. En este mismo espacio, hace una semana, aposté que el regiomontano no podría igualar su mejor desempeño y no me equivoqué. El retador óvalo es una dura aduana para Suárez, quien apenas pudo terminar en el lugar 12, mientras que su coequipero en Spire Motorsports, Carson Hocevar, se alzó con el triunfo.

Hocevar se encuentra en su tercera campaña completa en la serie mayor de NASCAR, con 91 carreras, mientras que Daniel encara su décima temporada, para 333 arranques. Pese a la diferencia de experiencia, Carson fue el vencedor. Lo que se puede rescatar para Suárez es que se mantiene en el grupo de los 16 primeros en el campeonato, los que pueden pasar a Playoffs y pelear por la Copa. Este domingo correrán en el Texas Motor Speedway, donde el mexicano ganó en 2022, así que los pronósticos son buenos para mantenerse en la zona.

Así las cosas, sobre ruedas...