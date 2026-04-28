QB estrellas por azar

Jugador ignorado por un equipo, sin saber que puede ser una estrella.

Todos sabemos que la mayoría de los quarterbacks franquicia de la historia han llegado de manera que dicta la lógica: a través de una selección muy alta de Draft, en un primera ronda como selección número uno y casos hay muchos, desde Terry Bradshaw a Pittsburgh en 1970, pasando por Dan Marino a Miami, Jim Kelly a Buffalo, John Elway a Denver en 1983, Peyton Manning a Indianapolis en 1998, Eli Manning a NY Gigantes en 2004, Aaron Rodgers a Green Bay en 2005, Ben Roethlisberger a Pittsburgh en 2009, Matthew Stafford a Detroit en 2009, Patrick Mahomes a Kansas City en 2017, Josh Allen a Buffalo en 2018, Lamar Jackson a Baltimore en 2018, hasta Joe Burrow a Cincinnati en 2020 o Jayden Daniels a Wahsington en 2024, por sólo nombrar a algunos, aunque la lista es enorme.

Sin embargo, hay un caso que sale de la regla, que es absolutamente atípico, y nos referimos a lo que ha sucedido a través del tiempo con un equipo que se ha caracterizado por tener muy buenos mariscales de campo, que incluso han marcado el sello de esta franquicia, y que para sorpresa de muchos jamás han llegado como una selección alta de Draft, sino por la puerta trasera, con un perfil bajo y en algunos casos como desechos de otros equipos.

Quizá aún no adivinan de qué equipo se trata; pues bien, nos referimos a los 49ers de San Francisco, si, ese que es sinónimo de ofensivas de pase, de sistemas complejos y de juego aéreo sofisticado.

Cualquiera rechazaría lo anterior si tomamos en cuenta que por la bahía han pasado algunos de los mejores pasadores de la NFL como Joe Montana y Steve Young, pero ¿como cambiaría la manera de pensar del aficionado promedio si se enterara de que este equipo es uno de los que poco acierta en su primera selección colegial, y que sus grandes glorias como mariscales han llegado por la vía de la casualidad y la anécdota?

Lo anterior sorprende, pero es real. Enterarnos de cómo arribaron al equipo cada uno de los grandes quarterbacks de los 49ers es un viaje a las curiosidades de la historia, desde John Brodie en los 50 y 60, hasta Brock Purdy en la actualidad.

QUIZÁ EL ÚNICO QUE CUAJÓ COMO ALTA SELECCIÓN

A Brodie se le cataloga como un héroe en San Francisco, de hecho es de los pocos con número retirado en el equipo, y aunque si tuvo destellos de calidad que hizo contendiente al equipo en los 60 y 70, llevando al conjunto hasta un juego de Campeonato de Conferencia, realmente no fue cosa del otro mundo, y digamos que este fue el único pasador que si fue una primera selección colegial de los Gambusinos en 1957. Lo que sucedió después es más que curioso.

SIMPLEMENTE COINCIDIÓ

Joe Montana: En 1979 los 49ers probaron de manera privada a un corredor-receptor de nombre James Owens para hacerlo su primera selección colegial. Querían verlo atrapar pases, así que buscaron a alguien que le lanzara el balón en dicha prueba. Un tal Joe Montana aceptó la encomienda y se presentó para hacer la dupla. Sam Wiche, entonces asistente de coach Bill Walsh en San Francisco, quedó impresionado por la facilidad de lanzar el balón de Montana, se lo hizo saber a Walsh y éste dijo que lo mantendrían en el radar llegado el Draft.

San Francisco si seleccionó a Owens como su primera opción, y esperó a que Montana aún estuviera disponible más tarde. Antes que Joe, otros tres quarterbacks fueron elegidos: Jack Thompson a Cincinnati, Phil Simms a NY Gigantes y Steve Fuller a Kansas City. Con el último turno de la tercera ronda, los 49ers se llevaron a Montana y lo demás es historia. En cuanto al tal Owens, fue un fiasco.

COMO UN DESECHO

Steve Young: Egresado como un super estrella de la Universidad de Bringham Young, Steve fue rápidamente tentado por el dinero y la fortuna. Llegado el Draft de 1984 fue seleccionado por los Bucaneros de Tampa Bay como una primera selección, pero decidió irse a la extinta USFL con el equipo de Los Angeles Express a cambio de un enorme contrato. De ahí surgió su apodo del “millonario Young”. Sólo un año duró en aquella Liga tras el colapso de dicho circuito y llegó a la NFL en 1985 con Tampa Bay. Dos campañas y sólo tres juegos ganados de 19 disputados fue suficiente para que los Bucaneros lo malbarataran en el mercado como un desecho.

Bill Walsh le veía mucho futuro y sabía que podría desarrollarlo si lo obtenía. La directiva de San Francisco lo consiguió a cambio de sólo dos selecciones colegiales de baja ronda y apenas un millón de dólares (una ganga para un equipo de la NFL). La historia ya se la saben: uno de los quarterbacks más certeros de todos los tiempos. Este caso lo califican como uno de los grandes robos en la historia de la NFL.

DESDE EL EXILIO

Jeff Garcia: En 1993 salió de la Universidad de San José State, y nadie lo reclutó en el draft de ese año. Decidió hacer carrera en la CFL, la liga canadiense, y se enroló con la Estampida de Calgary, donde logró ganar la Grey Cup, el equivalente al Super Bowl de la NFL. Después de seis temporadas en Canadá, decidió probar suerte en EU y Bill Walsh, ya como visor y asesor de los 49ers, recomendó su contratación en 1999. Justo en ese año, una conmoción cerebral retiró a Young y casi al inicio de la campaña Garcia se hizo cargo del equipo. La bastaron sólo dos años para convertirse en un referente como otro quarterback espectacular en la bahía, batiendo marcas estadísticas del mismo Montana y Young. Llegó a manejar a una de las mejores cinco ofensivas de la Liga y en su haber logró en su momento el segundo “Mejor regreso de la historia” en el juego divisional de playoffs ante NY Gigantes en 2002.

EL AZAR LO PUSO EN EL SITIO EXACTO, LO DESAPROVECHÓ

Colin Kaepernick: A pesar de que no era un pasador nato, pero si un buen atleta que los llevó a un Super Bowl, es meritorio contar su historia en este apartado. Los 49ers se lo encontraron en una segunda ronda del draft de 2011, por debajo de otros que fueron más exitosos com Cam Newton con Carolina o Andy Dalton con Cincinnati. De Kaepernick no se recuerda su virtud como pasador, sino su estilo agresivo y físico para ganar yardas y correr el balón. Ese estilo de juego le valió llevar a los 49ers al Super Bowl 47 y disputar dos juegos por el Campeonato de Conferencia. Sólo cinco años duró su magia San Francisco, su activismo social y el descuido en su preparación lo llevaron a retroceder en su desarrollo.

LE SOBRABA A BILL BELICHICK

Jimmy Garoppolo: En 2017 fue cambiado de Nueva Inglaterra a San Francisco. Detrás de Tom Brady con los Patriotas no tendría oportunidad alguna, y talento lo tenía. Bill Belichick se lo ofreció a Kyle Shanahan, pues sabía que podría desarrollarlo de manera adecuada, y no equivocó. Llegó pasada la media campaña y sorprendió al terminar invicto con los 49ers con récord de 5-0. Ese cierre de campaña le hizo acreedor a un super contrato. Una grave lesión de rotura de ligamento cruzado anterior muy al inicio de 2018 le hizo perder la temporada completa. Aún así, su calidad fue relevante, llevando al equipo a un Super Bowl y dos juegos de Campeonato de Conferencia.

LA HISTORIA MÁS EXITOSA DE UN MR. IRRELEVANTE

Brock Purdy: Su historia es por demás conocida y recordada. Fue el último jugador seleccionado del draft de 2022, en parte por su tamaño y talla, no así por su talento natural. Llegado el momento, el mismo Shanahan llegó a confesar que, en una parte de la campaña de 2022, le comentó a Johnny Lynch, el gerente general, que temía que el mejor mariscal del equipo estaba en la banca como el tercero de a bordo. Y en efecto así fue. Una vez con Trey Lance y Garoppolo fuera de combate en ese año, no quedo más remedio que darle la oportunidad de Purdy. No la desaprovechó. Un Super Bowl y dos juegos por el Campeonato de Conferencia es su palmares al momento.

LA PÉSIMA PUNTERÍA DE DE SAN FRANCISCO

Con lo anterior queda más que comprobado que sus mejores quarterbacks llegaron por diversas vías, menos la de una alta selección bien planeada por el equipo. Y las dos mejores pruebas de sus fracasos en primera ronda eligiendo mariscales de campo son, en 2005 al tomar a Alex Smith de Utah, en vez de Aaron Rodgers de California, quien se moría de ganas por ser elegido por los 49ers. Existe la imagen y el audio de que Rodgers vestía una playera de los gambusinos bajo su ropa durante aquel Draft. Bueno, no podía esperarse más tras el error, después de todo el coach era un tal Mike Nolan, uno de los peores entrenadores que ha tenido San Francisco. De Smith, tuvo destellos, pero sólo eso. Con el tiempo fue negociado a Kansas City.

Posteriormente, 16 años después, la historia se repitió cuando Shanahan, Lynch y compañía, se decantaron por Trey Lance, de North Dakota State, un petardo que apenas y había jugado 17 juegos como universitario, un sólo año como titular, y que por la pandemía del 2020 sólo participó en un juego. Con todo y eso, lo eligieron y fue un fracaso total.