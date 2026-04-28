¡Millonada asegurada! La cifra récord que FIFA pagará a la Selección Mexicana solo por participar en el Mundial 2026

Selección Mexicana de futbol FIFA anuncia el dinero que se llevará México por participar en el Mundial 2026

La Selección Mexicana de futbol será una de las beneficiadas directas del incremento aprobado por la FIFA para el Mundial de 2026, donde la bolsa global alcanzará los 871 millones de dólares tras un aumento del 15 por ciento.

Este ajuste modifica el peso económico de participar en la Copa del Mundo, al garantizar ingresos desde la fase previa a la competencia.

El nuevo esquema refleja el crecimiento sostenido del Mundial como producto comercial, con una expansión a 48 equipos que amplía tanto el alcance deportivo como la distribución financiera.

¿Cuánto ganará México por jugar el Mundial 2026?

Las cifras aprobadas permiten dimensionar con mayor precisión el impacto para cada federación. El pago por preparación sube a 2.5 millones de dólares, mientras que el monto por clasificación se fija en 10 millones. A estos conceptos se suman apoyos adicionales que superan los 16 millones por equipo, destinados a cubrir gastos operativos y logísticos.

En términos acumulados, una selección como México tiene asegurada una base que rebasa los 28 millones de dólares antes de disputar un solo partido. Este piso financiero representa un incremento notable respecto a ciclos anteriores y reduce la dependencia de los resultados deportivos para acceder a ingresos.

Este dinero es sólo lo que ganará la FMF por concepto de FIFA, sin tomar en cuenta los millones que recibirá por publicidad durante el Mundial 2026.

Cambios en los premios para las selecciones que asisten al Mundial

El nuevo modelo implica un cambio estructural en la lógica económica del Mundial. En ediciones previas, una parte importante de los ingresos dependía del avance en el torneo. Para 2026, el diseño prioriza una distribución más amplia desde el inicio, lo que garantiza estabilidad financiera a todas las selecciones participantes.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que el organismo atraviesa el momento financiero más sólido de su historia, lo que permite ampliar la inversión en el fútbol global.

“La FIFA se enorgullece de encontrarse en su posición financiera más sólida de la historia, lo que nos permite ayudar a todas nuestras Federaciones Miembro de una manera sin precedentes. Este es un ejemplo más de cómo los recursos de la FIFA se reinvierten en el juego”, afirmó el presidente Infantino.