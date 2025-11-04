Gabriela Rodríguez cierra el año como la segunda mejor del mundo en skeet femenil

UN CIERRE HISTÓRICO PARA LA COAHUILENSE. Este logro llega tras una temporada brillante en la que la mexicana, dos veces olímpica, se consolidó como referente mundial en la especialidad de escopeta.

La tiradora mexicana Gabriela Rodríguez se ubica en el segundo lugar del ranking internacional de la Federación Internacional de Tiro Deportivo (ISSF) en la modalidad skeet femenil, con 5,025 puntos, solo por detrás de la estadounidense Samantha Simonton, líder con 7,190 unidades.

MEDALLAS Y CLASIFICACIÓN A EVENTOS INTERNACIONALES

Rodríguez, bajo la dirección del entrenador italiano Pietro Genga, conquistó la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atenas, Grecia, y el oro en el Campeonato de Tiro Deportivo, resultado que le aseguró su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Su consistencia y nivel técnico la colocan como una de las principales cartas de México en el ciclo olímpico, con la mira puesta en la cuota olímpica para Los Angeles 2028, que comenzará a disputarse en el Campeonato Mundial en Doha, Catar, el próximo año.

EL RETO RUMBO A LOS ANGELES 2028

Con este ranking, Gabriela Rodríguez no solo confirma su posición entre las mejores del mundo, sino que también fortalece sus posibilidades de clasificación a los Juegos Olímpicos, donde buscará mejorar sus actuaciones previas y pelear por una medalla histórica para México.

La tiradora coahuilense se suma a la lista de atletas mexicanos que cierran el año en posiciones destacadas a nivel internacional, consolidando el crecimiento del tiro deportivo en el país.