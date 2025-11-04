Liverpool vs Real Madrid: Horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver en vivo la Champions League

Liverpool vs Real Madrid | Champions League 2025 Dos pesos completos del futbol europeo se enfrentan el día de hoy en la cancha de Anfield.

Esta semana la UEFA Champions League llegará a la mitad de su fase regular y lo hará con un duelo estelar entre Liverpool y Real Madrid. Dos de los equipos más poderosos de Europa actualmente chocan por demostrar que son serios candidatos al título. Los ‘Reds’ han estado cerca de conquistar este título en años recientes y tienen cuentas pendientes con el cuadro español. Por su parte, el equipo de Xabi Alonso llega con paso perfecto en este torneo y busca mantenerse en la parte alta de la clasificación general.

La Liga de Campeones llega a la cuarta de sus ocho jornadas de fase regular y prometiendo grandes emociones. PSG, Bayern Múnich, Inter de Milán, Arsenal y Real Madrid llegan peleando el liderato general luego de comenzar el certamen con tres victorias de forma consecutiva. La competencia se mantiene a tope con sólo ocho lugares de clasificación directa a los octavos de final, por lo que el resultado de este enfrentamiento es crucial para ambas escuadras en su búsqueda por evitar el “repechaje”.

¿En qué horario se juega el Liverpool vs Real Madrid? | Champions League

Este partido comenzará desde las 14:00 horas (CDMX) de este martes 4 de noviembre desde la cancha de Anfield en Liverpool.

¿En qué canal ver el Liverpool vs Real Madrid? | Champions League

La transmisión de este partido la podrás seguir a través de TNT Sports en tu sistema de televisión de paga.

¿Cómo ver en app el Liverpool vs Real Madrid? | Champions League

Descarga la aplicación de HBO Max, ingresa con tu cuenta de paga y mira este partido desde tu dispositivo favorito dondequiera que estés.

Previa del Liverpool vs Real Madrid | Champions League

Los partidos entre equipos del bombo 1 son los que generan mayor expectativa en esta primera ronda y uno de los más esperados es este Liverpool en contra del Real Madrid. Estos equipos que se han enfrentado en dos finales en años recientes así como en otras fases de grupos. Los Merengues han tomado el dominio de la rivalidad con cinco victorias y un empate en los últimos seis enfrentamientos directos. Ahora, el cuadro inglés pretende cobrar revancha y quedarse con los tres puntos en casa.

Liverpool atravesó un bache recientemente de seis derrotas en un lapso de siete partidos en todas las competencias, lo que les costó el liderato general de la Premier League. Sin embargo, el equipo de Arne Slot viene de regresar al camino del triunfo tras imponerse al Aston Villa. Ahora, tienen la posibilidad de hilar victorias y recuperar el buen momento. En la mente de los aficionados están las finales de Champions perdidas en 2018 y en 2022 frente al Real Madrid, heridas que evitaron que este equipo regresara a la cima del futbol europeo.

Por su parte, el Real Madrid de Xabi Alonso ha sido uno de los mejores equipos de esta temporada con un paso casi perfecto de 13 victorias y sólo una derrota en lo que va de la campaña. Kylian Mbappé está siendo el referente ofensivo de los blancos con 18 goles marcados en todas las competencias. El francés se está convirtiendo en el referente que la afición esperaba desde su llegada y este tipo de partidos es donde más quieren que brille.