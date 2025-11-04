Llegó el trade “bomba” a la NFL: Sauce Gardner va a los Indianapolis Colts

Sauce Gardner El defensivo firmó una extensión de contrato con los Jets previo al inicio de temporada y ahora cambiará de equipo.

A unos minutos de que concluya el periodo para realizar canjes, los Indianápolis Colts sorprendieron al mundo de la NFL. Con uno de los mejores récords de la liga hasta el momento, los ‘Potros’ están demostrando que quieren ir en serio y obtuvieron al esquinero Sauce Gardner, de los New York Jets.

Los Colts anuncian la llegada de Sauce Gardner

Luego de un sorpresivo inicio de 7-2 en la actual temporada, los Indianápolis Colts quieren seguirse confirmando como uno de los fuertes candidatos en la Conferencia America. Con el liderato actual de la división sur, hicieron un canje para reforzar su defensa e incorporar al esquinero Sauce Gardner.

BREAKING: Jets are trading CB Sauce Gardner to the Colts. (via @RapSheet) pic.twitter.com/MRT06JrHze — NFL (@NFL) November 4, 2025

De acuerdo con información del insider Ian Rapoport, el trato se dio a cambio del primer pick de los Colts del draft 2026 y 2027, mismos que los Jets buscarán utilizar para iniciar una nueva reconstrucción del equipo.

Gardner firmó una extensión de contrato previo al inicio de esta temporada 120 millones de dólares durante cuatro años, por lo que ‘Indy’ contará con él no sólo esta campaña, sino las próximas tres.