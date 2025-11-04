PSG vs Bayern Múnich: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver EN VIVO la Champions League 2025?

PSG vs Bayern Múnich Enfrentamiento de poder en la Jornada 4 de la Champions League 2025-26. (X, vía @PSG_espanol)

La Jornada 4 de la UEFA Champions League 2025-26 nos brindará emocionantes partidos y uno de los encuentros más esperados por los fanboleros alrededor del mundo, es el partido entre Bayern Múnich y el campeón de la Champions League 2024-25, Paris Saint-Germain.

Ambos equipos llegan a este punto con puntaje ejemplar y de temer.

Bayer Múnich buscará continuar su racha de victorias, mientras que Paris Saint-Germain protegerá su corona, convirtiendo este partido en un duelo de poder y ambición que no podrás perderte.

¿Cuándo y dónde será el partido PSG vs Bayern Múnich?

La sede para este duro enfrentamiento tendrá lugar en París, en el icónico estadio Parque de los Príncipes, citando a los fanáticos del fútbol el día martes 4 de noviembre.

Así es, ¡es hoy, es hoy!

¿Dónde y a qué hora ver la transmisión EN VIVO del partido PSG vs Bayern Múnich de la Champions League?

Hora: 14:00 horas (tiempo de México).

14:00 horas (tiempo de México). Canales por suscripción: ESPN.

ESPN. Streaming: Disney+, CalienteTV.

Un partido con sabor a nivel de Fase Final

Recordando los antecedentes de enfrentamientos entre estos dos poderosos equipos, Bayern Múnich ha ganado tres de los cuatro partidos sucedidos en París recientemente, lo que levanta las defensas de Paris Saint-Germain para expulsar al visitante con una victoria necesaria ante ellos.

Hasta ahora, PSG ha acumulado siete victorias y se presenta como un equipo de fuerte defensa, mas su ataque tendrá que generar mayor presión y creatividad si desea someter a Bayer Múnich y triunfar en su casa.

Cual sea el resultado que obtengamos al final de la tarde, existe un dato seguro: este será un partidazo imposible de ignorar.