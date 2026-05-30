¿Qué es Expo Jersey 2026, cuándo y dónde se realizará el evento más grande de playeras?

Expo Jersey (Pixabay)

En México, la pasión por los jerseys y camisetas de un equipo en especial puede despertar pasiones, hay artículos coleccionables o simplemente porque es el equipo de los amores de algún fan y es por eso que Expo Jersey tiene todo para aquellos que buscan las rarezas.

¿Qué es Expo Jersey 2026?

Muchos llevan en la piel marcado el escudo de su equipo, por esa razón la Ciudad de México se convertirá en el centro del coleccionismo deportivo con la llegada de la Expo Jersey MX, donde podrás encontrar la playera que tanto has buscado estos años.

Hay variables que hacen única a Expo Jersey 2026

Compra y venta: Hay ediciones especiales, reliquias, playeras retro y camisetas de culto. Encontrarás eso que tanto has buscado.

Exhibición de playeras únicas: Hay colecciones que pocas veces se develan al público, esta expo te mostrará verdaderas joyas.

Un evento para todos: La entrada es gratuita, por lo que nadie se puede quedar fuera si es amante de las casacas.

¿Cuándo y dónde se realizará Expo Jersey 2026?

La cita para Expo Jersey 2026 será en Frontón Bucareli, ubicado en Bucareli 118, en la Colonia Centro, llega temprano porque se espera una gran cantidad de gente.

La Expo Jersey abrirá sus puertas los días 30 y 31 de mayo, en un horario de 10:00 AM a 7:00 PM,así que los primeros en llegar seguramente se llevarán las mejores joyas.

De esta forma, si eres amante de los jerseys raros, las playeras únicas y las casacas que representan el amor de tu vida, Expo Jersey MX 2026 es para ti.