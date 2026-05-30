Muere Billy Álvarez a los 80 años: el hombre que marcó una era en Cruz Azul entre títulos y controversias

El futbol mexicano amaneció este sábado con una noticia que sacudió a una de sus instituciones más emblemáticas. Guillermo “Billy” Álvarez, exdirector general de la Cooperativa Cruz Azul y expresidente del club celeste, falleció a los 80 años, según confirmaron diversas fuentes deportivas durante las primeras horas del día.

Su muerte pone punto final a una de las trayectorias más influyentes, extensas y controvertidas dentro del deporte nacional. Durante décadas, el nombre de Billy Álvarez estuvo ligado al crecimiento de Cruz Azul, tanto en el ámbito empresarial como en el futbolístico, convirtiéndose en una de las figuras de mayor peso dentro de la Liga MX.

¿Quién fue Billy Álvarez?

Guillermo Héctor Álvarez Cuevas nació en Hidalgo en 1945 y formó parte de una familia estrechamente vinculada al desarrollo de la Cooperativa La Cruz Azul. Su padre, Guillermo Álvarez Macías, fue una de las figuras fundamentales en la consolidación del proyecto cooperativista y en el crecimiento del club de futbol que hoy es uno de los más populares de México.

Billy Álvarez tomó el control de la Cooperativa a finales de los años ochenta y, con el paso del tiempo, se convirtió en el rostro más visible de la institución. Su influencia se extendió más allá de la industria cementera y alcanzó al futbol profesional, donde encabezó una de las etapas más largas de gestión en la historia del balompié mexicano.

La era de Billy Álvarez en Cruz Azul

Durante más de tres décadas, Billy Álvarez dirigió los destinos de Cruz Azul. Bajo su administración, el equipo conquistó campeonatos nacionales, participó en torneos internacionales y consolidó una estructura institucional que mantuvo al club entre los protagonistas del futbol mexicano.

Sin embargo, su gestión también quedó marcada por uno de los periodos más frustrantes para la afición celeste. Después del título de Liga MX conseguido en 1997, Cruz Azul atravesó una larga sequía de campeonatos que alimentó críticas constantes hacia la dirigencia.

A pesar de ello, Billy Álvarez mantuvo el control del club durante años y se convirtió en una figura tan influyente como polarizante dentro del entorno cementero.

Las investigaciones que cambiaron su historia

El último tramo de la vida pública de Billy Álvarez estuvo lejos de las canchas. En 2020 comenzaron diversas investigaciones relacionadas con presuntos delitos financieros, situación que provocó su salida de la Cooperativa Cruz Azul y de la presidencia del equipo.

Tras varios años fuera del foco público, fue detenido en enero de 2025 y enfrentaba distintos procesos judiciales en México. Diversos reportes señalaron que permanecía recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano al momento de su fallecimiento.

Las acusaciones en su contra incluyeron presuntos delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y administración fraudulenta, casos que continuaban su curso legal.

Una figura imposible de ignorar en el futbol mexicano

Hablar de Billy Álvarez es hablar de una etapa completa en la historia de Cruz Azul. Para algunos, fue el dirigente que fortaleció una de las organizaciones deportivas más importantes del país. Para otros, su nombre quedó inevitablemente ligado a los conflictos internos y las investigaciones que marcaron los últimos años de su administración.

Lo cierto es que pocas personas tuvieron una influencia tan prolongada dentro de una institución del futbol mexicano. Su presencia se extendió por más de tres décadas, atravesando generaciones de futbolistas, entrenadores y aficionados.